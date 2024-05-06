انت الأن تتابع خبر نوع قهوة مسرطن احذروا منه!!الطبيب السعودي"الخضيري" يحذر من نوع من القهوة في المقاهي العالمية مميت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الدكتور المتخصص في أبحاث المسرطنات فهد الخضيري عن نوع من أنواع القهوة يتم بيعه في المقاهي العالمية ويتسبب في الإصابة بمرض السرطان.

حيث نشر الخضيري تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس قائلًا عن نوع قهوة يصيب بالسرطان:

"قاضي في كاليفورنيا يحكم على شركات قهوة عالمية وضع تحذير من السرطان على أكواب القهوة المحتوية على القهوة المحروقة extra-Dark Roasted لاحتوائها على الأكريلامايد المسرطن"

.وأضاف:

"تجنب القهوة المحترقة (مثلها مثل الطعام المحترق والسجائر) وخلوكم على التحميص العادي الخفيف مثل القهوة العربية".وتابع الخضيري: "‏نعم صحيح! تلك القهوة السوداء من ذلك المقهى العالمي الشهير قد تسبب السرطان لأنها شديدة التحميص".

وأضاف: