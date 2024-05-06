رشي الملح على الفحم فكرة جهنمية هتريحك من شغل البيت.. ندمت أني معملتهاش من زمان... تعرف اكثر

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رياض - احمد صلاح - الفحم له استخدامات عديدة معروفة وربما نرى أغلبها مضرة، ولكن يمكن استثمار الفحم للعديد من الأغراض المفيدة والمفاجأة سنحصل على نتائج مذهلة وفعالة، نحتاج فقط أن نضيف إليه الملح، يتفاعلا ويعملا معًا كخلطة سحرية وفعالة للعديد من الأغراض، لذا نقدم لكم في هذا القال وصفات سهلة وسريعة في التحضير لاستخدام الملح والفحم، للتنظيف والتلميع وكذلك استعادة توهج الألوان في الملابس.

فوائد رش الملح علي الفحم

يمكن استخدام الملح المخلوط بالفحم في عدة استخدامات مفيدة منها تنظيف الأواني الألمونيوم والاستانلس المتسخ ببقع عنيدة، بجانب تنظيف الأحواض والمراحيض وتلميعهم، بالإضافة لغسل الملابس السوداء الباهتة لإعادة سوادها الزاهي، كما يمكن استخدام الفحم والملح في الشواء.

تنظيف الأواني بالملح والفحم

يمكن اتباع الطريقة التالية ل

تنظيف الأواني

الاستانلس والألمونيوم بالفحم والملح:

المكونات

قطعة فحم

ملعقة ملح ليمون

صابون سائل

طريقة الاستخدام

قومي ببشر قطعة الفحم بالمبشرة إلي أن يتحول لبودر

رشي ملح الليمون إلي الفحم المبشور

أضيفي الصابون السائل إلى الملح والفحم

قومي بغمس اسفنجة التنظيف الخاصة بالصحون بالخليط

نظفي الأواني الألمونيوم والإستانلس بها وتسرين الفرق في النظافة والتلميع.

تنظيف الأحواض والمراحيض بالملح والفحم

يمكن اتباع الخطوات التالية لتنظيف الأحواض والمراحيض بالملح والفحم:

المكونات

فحم مبشور

ملح ليمون

مسحوق غسيل الملابس

طريقة الاستخدام