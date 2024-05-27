انت الأن تتابع خبر ليالي الخراب والدمار انفتحت.. العرافة ليلى عبد اللطيف تثير رعب الجميع بتنبؤات مفاجئة وحزينة للغاية..! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حذرت عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف، في مجموعة من التصريحات الصحفية، الجمهور من مخاطر محتملة تلوح في الأفق في الأيام المقبلة،
داعية إلى الاستعداد والبقاء في حالة يقظة
- أشارت عبد اللطيف إلى أنها تتوقع حدوث كارثة وشيكة قد تكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تحديدها. خلال سلسلة من المقابلات السابقة، كشفت عن توقعات تشمل عواصف شديدة وأمطار غزيرة ممكنة في لبنان، محذرة من أن هذه الظروف الجوية قد تؤدي إلى فيضانات كارثية.
- واضافت عبد اللطيف أيضًا أنها تتوقع وقوع جريمة مدبرة ضد أحد البنوك العالمية الكبرى، مما قد يؤدي إلى تفجيرات وأعمال عنف. هذه التوقعات تبعث على القلق وتفتح المجال للفزع والتوتر في الأوساط الدولية.
- بينما ألمحت على صعيد آخر إلى أن قرارًا محتملًا بتعليق الرحلات الجوية من وإلى إحدى الدول العربية قد يكون وشيكًا بسبب تطورات غير محددة تؤثر على استقرار المنطقة. ولم تتوقف توقعاتها عند هذا الحد، بل شملت تحقق بعض التنبؤات السابقة كاكتشاف طبي جديد لعلاج السرطان ومواجهة إيلون ماسك لأزمة اقتصادية، إضافة إلى زلزال مدمر وتسونامي في اليابان.
- ليلى عبد اللطيف معروفة بجرأتها في تقديم توقعات تثير الدهشة والجدل، وهي تحظى بمتابعة كبيرة من مجتمع دولي يتطلع بحذر إلى تحليلاتها، حيث تؤثر أقوالها بشكل مباشر في نظرة الناس للمستقبل.