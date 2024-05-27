انت الأن تتابع خبر ليالي الخراب والدمار انفتحت.. العرافة ليلى عبد اللطيف تثير رعب الجميع بتنبؤات مفاجئة وحزينة للغاية..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف، في مجموعة من التصريحات الصحفية، الجمهور من مخاطر محتملة تلوح في الأفق في الأيام المقبلة،

داعية إلى الاستعداد والبقاء في حالة يقظة