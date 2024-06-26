مساعد وزير الخارجية يستقبل محافظ إحدى الولايات المكسيكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 04:28 مساءً - في إطار جهود وزارة الخارجية للترويج التجاري والاستثماري للدولة المصرية في مختلف المجالات، إستقبل السفير دكتور / سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية للشئون الامريكية الوزير / مانويل جويرا کافازوس محافظ بلدية جارسيا بولاية نويفا ليون المكسيكية والمعروفة بتميزها المالي والصناعي، وذلك خلال زيارته للقاهرة مؤخراً، بحضور سفيرة المكسيك بالقاهرة.

أثني السفير أبو العينين علي العلاقات المتميزة بين مصر والمكسيك وعضويتهما المشتركة في منتدى الحضارات القديمة كونهما من أقدم دول العالم، كما أشار الي الاستثمارات المكسيكية في مصر والتي تبلغ مليار ونصف المليار من الدولارات، مؤكدا ترحيب مصر بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوي بين الجانبين.

من جانبه أشاد كافازوس بالتطور الكبير الذي تشهده مصر حاليا خاصة في مجال تشييد مدن الجيل الرابع والمدن الذكية والتخطيط العمراني، معرباً عن أمله في تبادل الخبرات بين البلدين في هذا الشأن، مبدياً اعجابه بما شاهده في العاصمة الإدارية الجديدة، ونظم البناء وتخصيص احياء بعينها لمختلف الأنشطة الاقتصادية والمالية والحكومية، فضلاً عن كونها المقر الجديد للحكم.

وعقب السفير أبو العينين بأن مصر تقدر التجربة المكسيكية في خفض نسب التلوث بالمدن الكبرى واطلاقها لاستراتيجية وطنية للحد من الملوثات، بالإضافة الي خبراتها في مجالات التخطيط المروري، مشيداً بنتائج زيارة وزير النقل المصري الي المكسيك عام ۲۰۱۹.

هذا وقامت وزارة الخارجية بترتيب جولة للمحافظ المكسيكي في العاصمة الإدارية الجديدة استقبله خلالها المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية.