اعجاز رباني لعشبة شهيرة.. تستخدم لعلاج الإمساك وتطرد البواسير ووتقضى على آلام القولون بشكل فوري

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رياض - احمد صلاح - يرتبط استخدام الشمر، وهو نبات معمر يتميز بمجموعة فوائده الصحية المتعددة، ارتباطًا وثيقًا بالعديد من الصناعات التي تشمل المنتجات الغذائية ومستحضرات العناية الشخصية.
يُدرج الشمر
- ضمن مكونات العديد من المنتجات كمعطرات الفم ومعاجين الأسنان، بالإضافة إلى استخدامه في صناعة الحلويات والمخبوزات. كما يُستعمل الشمر في تركيبات مضادات الحموضة لخصائصه المعدية الفعالة.
في مجال الطبخ
- يعد شاي الشمر مشروبًا شائعًا يُستخدم لخصائصه الصحية المتنوعة، حيث يُساعد على تحسين الهضم ويعزز من امتصاص العناصر الغذائية في الأمعاء. بذور الشمر، التي تُمضغ غالبًا بعد الوجبات، لها دور كبير في تسهيل عملية الهضم وتخليص الفم من الروائح الكريهة. الدراسات الحديثة تشير إلى أن زيت الشمر يحتوي على مكونات نشطة تقوم بتحفيز إفراز العصارة الهضمية، مما يؤدي إلى تقليل التهابات المعدة والأمعاء وتحسين الهضم.
- أما عن خصائص الشمر في التخلص من الإمساك، فهو مفيد خصوصًا عند استخدامه على شكل مسحوق كملين طبيعي، معززًا حركة الأمعاء. يشار إلى أن الشمر مستخدم بشكل واسع في معالجة مشاكل الجهاز الهضمي ومنها الإسهال والمغص والقولون العصبي.
- تحتوي أيضاً منافع شاي الشمر وزيت الشمر على خصائص مضادة للالتهابات وتحسين الهضم وتنظيف الأمعاء والتخلص من الإمساك، بالإضافة إلى أنه طارد للغازات.
- ومع ذلك، يُحذر من استخدام الشمر بكميات كبيرة لتجنب أضرار قد تصيب الجسم مثل صعوبات التنفس واضطراب القلب والآثار العصبية نظرًا لاحتوائه على مركب الأنيثول، لذا ينصح باستهلاكه تحت إشراف طبي وبكميات معتدلة.