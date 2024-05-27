اعجاز رباني لعشبة شهيرة.. تستخدم لعلاج الإمساك وتطرد البواسير ووتقضى على آلام القولون بشكل فوري

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رياض - احمد صلاح - يرتبط استخدام الشمر، وهو نبات معمر يتميز بمجموعة فوائده الصحية المتعددة، ارتباطًا وثيقًا بالعديد من الصناعات التي تشمل المنتجات الغذائية ومستحضرات العناية الشخصية.

يُدرج الشمر

ضمن مكونات العديد من المنتجات كمعطرات الفم ومعاجين الأسنان، بالإضافة إلى استخدامه في صناعة الحلويات والمخبوزات. كما يُستعمل الشمر في تركيبات مضادات الحموضة لخصائصه المعدية الفعالة.

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