خبر سار تعلنه السفارة اليمنية في الرياض لجميع المغتربين اليمنيين في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - دشن سفير اليمن في الرياض الدكتور شائع الزنداني اليوم خدمة إصدار البطاقة الشخصية الذكية بمقر السفارة كأول مركز في الخارج يقوم بإصدار “البطائق الذكية” بتقنية ومواصفات تتضمن البصمة البيومترية والرقم الوطني.

وقال الزنداني إن السفارة بذلت جهوداً كبيرة للتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل افتتاح مركز الإصدار الآلي للبطائق الذكية لخدمة للمقيمين اليمنيين في السعودية، وتسهيل كافة الخدمات المتعلقة بالشؤون القنصلية مثل إصدار الجوازات ومعاملات الأحوال المدنية والشخصية وغيرها. وأضاف “سنبذل كل جهد يخدم المواطن اليمني في المملكة، بأحدث التقنيات التي توفر على المواطن الوقت والجهد، وستكون عملية إصدار البطائق الذكية عبر خدمة “حجز موعد” من بوابة السفارة على موقع الانترنت أسوة بالإجراءات المتبعة في خدمة إصدار الجوازات”.

وكانت وزارة الداخلية دشنت الخميس الماضي في العاصمة المؤقتة عدن، منظومة الأحوال المدنية لإصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية، وذلك تماشياً مع متطلبات وأهداف الحكومة في المجال التكنولوجي والإلكتروني لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في البلاد. يذكر أن “البطاقة الذكية” تسمح بالتحقق من هوية الشخص عبر بصمتي الاصبع والوجه لدى الجهات الحكومية وإثبات الهوية والمرور بالمنافذ ذات الأنظمة الإلكترونية، وإجراء المعاملات المالية المختلفة، وسيتم اعتماد منظومة واحدة للتعامل مع إصدار البطاقات، وجمع البيانات عن كافة المواطنين من حاملي البطاقة وتسهيل المهام الإحصائية، وكذا اعتمادها في العمليات الانتخابية لتمتعها بموثوقية عالية، والإسهام خفض معدلات الجريمة.