السعودية تصدر اعلان هام بشأن سفينة في البحر الأحمر

الرياض - محمد الاطلسي - قالت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، 08 كانون الأول، 2023، إنها ستقدم 8 ملايين دولار أمريكي، لمعالجة الخطر القائم من خزان النفط “صافر” قبالة ساحل محافظة الحديدة غربي البلاد.

ورد ذلك خلال توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على مذكرة المساهمة المالية الإضافية المقدمة من المملكة العربية السعودية والبالغة 8 ملايين دولار أمريكي، لمعالجة الخطر القائم من خزان النفط صافر.

هذا وقد أشارت الاتفاقية إلى أنها جاءت بهدف التصدي للتهديد البيئي والاقتصادي الذي يشكله خزان صافر على السواحل اليمنية وتحييد مخاطره المحتملة.