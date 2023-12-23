أمريكا تستعد لضرب مليشيا الحوثي عسكرياً.. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الولايات المتحدة الأمريكية،عن بدء تطبيقها لعقوبات ضد مليشيا الحوثي ، تمهيداً لعمل عسكري ضدها

وقال وزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكن" إن بلاده طبقت بشكل فعلي عقوبات لإضعاف تمويل مليشيا الحوثي، وإنه لا يستبعد العمل العسكري في المستقبل.

وحذر بلينكن في مقابلة صحفية من أن هجمات المليشيا على السفن التجارية في البحر الأحمر باتت تشكل تهديدا كبيرا ليس فقط لإسرائيل والولايات المتحدة، بل لعشرات الدول التي تعتمد على هذا الممر المائي الدولي لنقل البضائع بشكل يومي، ما يعني أن سفنَ دولٍ عديدةً أصبحت معرضة لخطر الهجمات الحوثية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على 13 فردا وكيانا؛ متهمين بتمويل مليشيا الحوثي في اليمن.

من جانبها، تبنت مليشيا الحوثي إطلاق صاروخ نحو سفينة في البحر الأحمر، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.