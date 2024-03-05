بخصم 40% اشتري سامسونج جالكسي فايف جي آخر إصدار بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية بهذا السعر

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رياض - احمد صلاح - يعد هاتف سامسونج جالكسي A53 من الهواتف الرائعة التي حققت شهرة كبيرة لسامسونج، حيث يعمل الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 12 مع واجهة سامسونج One Ul 4.1، ويقدم الهاتف أداء ممتاز للكاميرات كما هو المعتاد من Samsung، كما يحتوي على ذاكرة صلبة وعشوائية ممتازة تكفي لتخزين جميع التطبيقات والملفات والصور مما جعل الهاتف يستحق الشراء، وقد قامت مكتبة جرير السعودية بعرض الهاتف بالتقسيط وإليك كافة التفاصيل كالتالي.

سعر هاتف سامسونج جالكسي A53 من مكتبة جرير

تقدم مكتبة جرير هاتف سامسونج جالكسي A53، ويبلغ سعر الهاتف بعد خصم 40% 825.22 ريال سعودي، كما لا يشمل ضريبة القيمة المضافة، ويتم تقسيط الهاتف على أربع دفعات شهرية بقيمة 249.5 ريال سعودي شامل رسوم الخدمة من شركة تمارا السعودية، كما يحتوي على ضمان لمدة عامين من استلام الهاتف، وتبلغ مساحة الجوال 128 جيجا بايت ذاكرة داخلية و8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية.

مواصفات كاميرات Samsung Galaxy A53

يأتي الهاتف بأحدث الكاميرات وهو المعتاد من شركة سامسونج وسوف نتعرف على مواصفات كاميرات Samsung Galaxy A53 بالتفصيل كالتالي:

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة ٣٢ ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/2.2.

وأنا عن الكاميرا الخلفية للهاتف فتأتي رباعية، الكاميرا الأولى تأتي بدقة ٦٤ ميجا بكسل وهي الكاميرا الأساسية للهاتف.

وتأتي العدسة الثانية بدقة 12 ميجا بكسل وهي خاصة بالتصوير الواسع.

كما تأتي الكاميرا الثالثة الخلفية بدقة ٥ ميجا بكسل وهي خاصة بالتصوير الماكرو.

أما الكاميرا الرابعة تأتي بدقة ٥ ميجا بكسل وهي خاصة بعمل العزل.

كما تحتوي على فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

مواصفات شاشة هاتف سامسونج جالكسي A53

الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة وتأتي من نوع Super AMOLED وتأتي بمساحة 6.5 إنش بجودة الـ 1080×2400 بكسل، بمعدل كثافة بكسلات 405 بكسل لكل إنش والشاشة بتردد 120 هرتز مع دعم الشاشة لأبعاد العرض بنسبة الـ 20:9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف أثناء الاستخدام ومشاهدة الفيديوهات بالإضافة إلى وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس.

المواصفات العامه لهاتف Samsung Galaxy A53 5G

يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim .

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G.

يأتي الهاتف بأبعاد 159.6×74.8×8.1 ملم مع وزن 189 جرام.

متانة وجودة الخامات المستخدمة في الهاتف تأتي من البلاستيك بالكامل.

يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار عن طريق الـ IP67 حتى متر لمدة 30 دقيقة.

الأداء يأتي الهاتف بمعالج من نوع Exynos 1280 بتكنولوجيا الـ 5 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G68 والذي متوقع له أن يقدم أداء مميز مقارنة بالجيل السابق.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.

يدعم ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء .

الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac كما يدعم الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot.

البلوتوث يأتي بإصدار 5.1 بالإضافة لدعمه إلى الـ A2DP, LE.

يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS .

يأتي الهاتف بصوت ستريو.

يدعم الهاتف معظم مستشعرات التسارع والبوصلة والجيروسكوب والقرب يعمل عن طريق السوفت وير.

منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C مع دعمه لخاصية الـ OTG.

تأتي البطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم قوة شحن 25 واط.

الإصدارات المتوفرة من هاتف Samsung Galaxy A53 5G

يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي :-

الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.

الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.

هل سامسونج A53 يستحق الشراء؟

Samsung Galaxy A53 هو هاتف ذكي ممتاز يقدم أفضل الميزات بسعر مناسب.

متى تم اصدار A53؟

سامسونج جلاكسي A53 5G هو هاتف ذكي اقتصادي من انتاج شركة سامسونج صدر لأول مرة في مارس 2022.

ما هو شاحن سامسونج A53؟