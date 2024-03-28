رسمياً : قرار بتسمية أكبر مستشفيات اليمن بإسم ولي العهد السعودي

الرياض - محمد الاطلسي - اقرت السلطة المحلية بالعاصمة عدن إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان، على مستشفى عدن العام، وذلك في مناسبة الذكرى التاسعة لانطلاق "عاصفة الحزم"، و تقديرا وعرفانا بما قدمه الاشقاء في المملكة العربية السعودية من دعم سخي في مختلف المجالات للجمهورية اليمنية بشكل عام والعاصمة المؤقتة عدن على وجه الخصوص، وفي مقدمتها بناء هذا الصرح الطبي الشامخ وإعادة تأهيله وتشغيله.

وكان الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد اعاد افتتاح مستشفى عدن العام في مايو العام الماضي بعد استكمال تأهيله وتجهيزه وتشغيله بتمويل من الاشقاء في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.

وبالاضافة الى مركز للقلب، يحتوي المستشفى على 14 عيادة نوعية تشمل تخصصات العيون، الأطفال، والامراض الجلدية، والأسنان، والأذن والأنف والحنجرة، والعظام، والباطنية، والصحة الإنجابية، وكذلك غرفة للمناظير والعلاج الطبيعي.

ويقع المستشفى على مساحة 20.000 متر مربع، وتم تجهيزه بـ 2187 جهاز ومعدة طبية بسعة سريرية بلغت 270 سريرا، لخدمة أكثر من 438.000 شخص سنوياً من مدينة عدن والمحافظات المجاورة.