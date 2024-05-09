توقف عنه فورا..طبيب سعودي يكشف عن تصرف خاطئ يقوم به مريض الضغط يؤدي به إلى الموت المفاجئ

الرياض - محمد الاطلسي - نصح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، مَن لديه هبوط في الضغط ألا يحرم نفسه من الماء.

ونشر تغريدة عبر حسابه في تويتر كتب فيها: تصرف خاطئ: لديه هبوط في الضغط والسبب أنه يحرم نفسه من الماء إلا جُغْمات متفرقة في اليوم؛ تفاديًا للذهاب لدورات المياه أثناء العمل والتسوق!

ويعد الماء جزء أساسي من نظام غذائي صحي متوازن لأن الجسم يعتمد عليه للعمل بشكل صحي،آآ حيث يتكون الجسم من 50٪ إلى 80٪ من الماء. لذلك فإن الجسم بحاجةآآ للماء ليستطيع الهضم وامتصاص العناصر الغذائية والتخلص من المخلفات وتنظيم حرارة الجسم.كما أن الجفاف قد يسبب حصوات الكلى ومشاكل في القلب و يؤثر على الأداء البدني والعقلي.

كما نصح النمر مدارء العمل بأن يعطوا مهام تتناسب مع مرضى القلب الموظفين لديهم.

وقال عبر حسابه في تويتر: ينصح أن يعطي المديرُ مريضَ القلب الي يعمل عنده ما يناسب حالته الصحية من المهام اليومية بعيداً عن التوتر والضغط النفسي والإجهاد البدني والاّ تتجاوز ساعات عمله ٤٠ ساعه اسبوعياً".