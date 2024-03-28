لا يجب سؤال الشخص المفطر عن سبب الإفطار جهرًا أمام الناس..مفتي مصري يكشف السبب!

الرياض - محمد الاطلسي - قال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إنه لا يجب سؤال الشخص المفطر عن سبب إفطاره جهرا أمام الناس في شهر رمضان.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "الإفطار جهرًا أمام الناس في نهار رمضان دون عذر من الكبائر، وعلى المفطر تعويض هذه الأيام".

وتابع مفتي مصر: "يحب عدم سؤال من يأكل لماذا تأكل؟ لأنه قد يكون الجواب مثلا بحجة السفر، فيحرج السائل نفسه".

واختتم علام حديثه: "يجب عدم التفتيش عن أسباب فطر الناس، لكن من الحصافة للمفطر الذي عنده عذر بأن يجتنب مواطن الريب والشبهات حتى لا يعرض نفسه للقيل والقال".