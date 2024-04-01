واقعة صادمه هزت الإمارات..شابة أوكرانية مقيمة في الإمارات تعتنق الإسلام وبعد 24 ساعة وقعت الكارثة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - شارك عدد كبير من المصلين، في جنازة فتاة أوكرانية توفيت بعد 24 ساعة فقط من اعتناقها الإسلام، في الإمارات.

وأعلنت خدمة جنائز الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة الشابة الأوكرانية داريا كوتسارينكو، البالغة من العمر 29 عامًا؛ وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان إسلامها في دبي؛ حيث توفيت وهي صائمة، أول يوم في حياتها، وقد أقيمت صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الجمعة الماضية، بمسجد مقبرة القصيص.

وكانت قصة الفتاة الأوكرانية قد انتشرت بشكل واسع، وأظهرت عدة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من جنازة "داريا"، التي حضرها الكثيرون؛ حيث لا يوجد أحد من أقاربها في الإمارات.

وحسب فضائية "الحدث"؛ فقد كانت "داريا" تقرأ عن الإسلام منذ فترة، وجاءت إلى دبي للبحث عن وظيفة، وأعلنت إشهار إسلامها خلال شهر رمضان المبارك، ثم توفيت بسكتة قلبية وهي صائمة بعد يوم واحد من اعتناقها الإسلام.

وعقب انتشار قصة إسلامها، سارعت جموع غفيرة من الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات للمشاركة في صلاة الجنازة عليها، بعد دعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.