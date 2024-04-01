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احذر اذا ظهرت لديك واحدة من هذه العلامات فأنت مصاب بالسرطان .. استشاري سعودي يفجر مفاجأة

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الرياض - محمد الاطلسي - كشف الدكتور السعودي "إبراهيم محمد الزهراني " استشاري جهاز هضمي ومناظير ، عن علامات تستدعي مراجعة الطبيب لاستبعاد إمكانية الإصابة بسرطان المعدة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقال الزهراني ، خلال مداخلة ببرنامج " سيدتي " ، بالنسبة لأعراض الإصابة بسرطان المعدة ، تكون حسب موقع الورم، فإذا كان الورم قريب من المريء ، يٌصاب الإنسان بصعوبة وألم عند البلع ، آلام شديدة في المعدة ، تقيؤ مستمر ، خصوصا إذا كان معه دم .

 

وتابع ، وإذا كان تغير في لون البراز ولونه يميل للون الأسود ، هذا معناه أن الدم محجوب في المعدة ، وهنا يستدعي زيارة الطبيب .

وأضاف، وأيضا أعراض فقر الدم ، من الدوخة ونقص الحديد ، بالإضافة إلى نقص الوزن الشديد الغير مبرر ، ونقص الشهية ، هذه جميعها أعراض تستدعي زيارة الطبيب ، والكشف عن أعراض سرطان المعدة .

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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