انت الأن تتابع خبر نادي الهلال يودّع البليهي والأخير يعلن فسخ عقده رسمياً ويستلم كافة مستحقاته المالية.. بيان مفاجئ والجماهير في صدمة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن اللاعب السعودي علي البليهي لاعب الهلال، الإثنين، استلامه جميع المبالغ لصالحه الناتجة عن فسخ عقده من نادي الهلال.

ونشرت صفحة منسوبة للبليهي على موقع أنستجرام الإعلان المفاجئ الذي صدم جماهير نادي الهلال السعودي.

وبالبحث عن الحساب تبين أن الصفحة مزورة ولا تمت للاعب السعودي بأي صلة وأن الإعلان مجرد شائعة لا أكثر.

وكان نادي الهلال، أعلن عن موعد انتظام علي البليهي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بتدريبات الزعيم الجماعية، بعد استبعاده من المنتخب السعودي، بسبب تراكم البطاقات.

وأوضح الحساب الرسمي لنادي الهلال، بأن البليهي سيلتحق يوم غدا الثلاثاء بتدريبات الفريق الجماعية.