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اغلبهم سعوديين ..دولة خليجية تقلب الطاولة على الجميع وتسحب الجنسية وجواز السفر من عشرات المواطنين

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الرياض - محمد الاطلسي - قررت اللجنة العليا الكويتية لتحقيق الجنسية سحب الجنسية من 30 شخصًا، حصلوا عليها بالتأسيس والتجنيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. وجاءت هذه القرارات “بعد الاطلاع على المادة 1 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له”.

 

وقال مصدر حكومي إن “231 ملفا للجنسية تخضع للفحص والتدقيق”، بحسب القبس .

 

وأوضح المصدر نفسه أن اللجنة العليا للجنسية تعمل على محاور عدة لفحص الملفات، وتلقي البلاغات حول المزوِّرين والمزدوجين، وذلك في إطار خطة الدولة لتنقية هذا الملف من العبث.

والجدير بالذكر أن اللجنة العليا للجنسية سحبت أكثر من 211 جنسية خلال الفترة من 4 إلى 18 مارس الماضي، ولا يزال العمل يتواصل لكشف المزوِّرين والغش والتدليس في الحصول على الجنسية.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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