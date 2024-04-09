انت الأن تتابع خبر سعودي يهدي اللواء فايز الدويري هدية تكفيه مدى الحياة.. لن تصدقوا ما هي! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء متطابقة عن منح اللواء فايز الدويري هدية هدية قيمة من مواطن سعودي متواجد في الدوحة

وبحسب ناشطين أهدى مواطن سعودي اللواء الدويري 10 نخلات من تمرة عجوة المدينة ستصل بإذن الله ثمارها مدى الحياة إلى الدحدوج نظير مواقفه المشرفة.

وكان اللواء الدويري قد غادر الدوحة في رحلة علاجية بعد تعرضه لجلطة قلبية بسبب انغلاق أحد الشرايين بدرجة مئة بالمئة، وتم إجراء عملية قسطرة وتركيب ثلاث شبكات وفق الفريق الطبي المعالج,