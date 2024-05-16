انت الأن تتابع خبر مفاجأة طقسية الاولى من نوعها: النهار الأطول والليل الأقصر في السعودية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الدكتور خالد صالح الزعاق، الخبير بمجال الأرصاد والأحوال الجوية، أن الشمس قد وصلت حاليًا إلى منتصف الطريق بين خط الاستواء ومدار السرطان. وأشار إلى أن هذه النقاط، بما فيها مدار الجدي، تشكل المحطات الأساسية في مسار الشمس السنوي بين الشمال والجنوب.

وأوضح الزعاق أن حركة الشمس تشبه حركة البندول، حيث تعبر خط الاستواء مرتين في العام. ومع اقتراب الشمس من مدار السرطان،

لفت إلى أن درجات الحرارة ترتفع بشكل ملموس ويزداد طول النهار. وأكد أن هذه الفترة تمتاز بأطول نهار وأقصر ليل خلال السنة.

هذه الظاهرة الجوية تعد جزءًا من الدورة الموسمية الطبيعية التي تؤثر على طقس ومناخ الأرض، مما يسلط الضوء على أهمية مراقبة هذه التغيرات بدقة لفهم تأثيرها الإيكولوجي والبيئي على كوكبنا.