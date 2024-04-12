ستثير جنون العالم العربي باكملة..عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف تبكي مرعوبة من الخوف: "هذا ماسيحدث في نصف إبريل"!!

الرياض - محمد الاطلسي - عادت سيدة الفلك الشهيرة ليلى عبداللطيف لصدارة محركات البحث مجددا بعد تداول توقعات جديدة لها قد تحدث في نصف شهر إبريل 2024 الجاري وتوقعت ليلى عبد اللطيف عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب" كارثة طبيعية ستشغل العالم العربي بأكمله.

وتحدّثت ليلى عبد اللطيف في لقاء مع نيشان على قناة الجديد اللبنانية عن كارثة طبيعية تقترب من تونس.

وقالت العرافة الشهيرة: "أرى الاحداث والأزمات المؤسفة تتفاقم في تونس خلال سنة 2024، هذه السنة ستكون قاسية على الوضع السياسي والاقتصادي في تونس". وأضافت: "ستشهد تونس خلال سنة 2024، إحتجاجات عارمة تطالب بإسقاط النظام، وأرى الرئيس التونسي قيس سعيد في حالة ارباك شديدة".

وتوقعت أن يشهد عام 2024 استمرار الاضطرابات السياسية في العراق، مع احتمال حدوث تغييرات في الحكومة، وتصاعد التوترات الأمنية، واحتمال وقوع هجمات إرهابية. وتنبأت بحدوث كوارث طبيعية مثل الزلازل والفيضانات والجفاف، وظهور أمراض جديدة أو متحورة. ومن حين لآخر تثير سيدة الفلك اللبنانية الجدل في العالم العربي بطرح تنبؤات مثيرة للحدل تصيب في بعض الأحيان.