الرياض - محمد الاطلسي - أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية أن حقنة هتلر عبارة عن تركيبة من المضادات الحيوية مع كورتيزون وفيتامينات ، يتم استخدامها دون وصفات طبية كعلاج سريع لنزلات البرد ، مشيراً إلى أنها قد تؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب ثم الوفاة.

تحذير سعودي عاجل..هذه الحقنة التى توقف عضلة القلب وقتلت العديد... تعرف عليها وخذ حذرك

وتستخدم "حقنة هتلر" بكثرة داخل المناطق الشعبية والقرى الريفية في مصر حيث يشعر المريض بتحسن كبير وملحوظ فور استخدامها ، دون الالتفات إلى مخاطرها التي قد تودي بحياته. الأخبار الأكثر قراءة الان: من جانبه حذر مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين ، أمس الثلاثاء ، من استخدام "حقنة هتلر" للتخلص من نزلات البرد الشديد. وعلق مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية على لجوء البعض إلى تلك الحقنة المنتشرة للتخلص من نزلات البرد الشديدة، قائلًا: "هذا كلام غير دقيق وليس علميا ، المرض يعني تشخيصا ثم علاجا ، واستخدام الأدوية بطريقة عشوائية يؤدي لمشكلات صحية كثيرة"، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام المصرية. يذكر أن شخص في حي عين شمس بالقاهرة ، توفي يوم الاثنين الماضي ، إثر تعرضه لخطأ طبي عقب تناوله "حقنة هتلر" من صيدلية ، بعد نصيحة صيدلانية أودت بحياته.

وكشف أحمد درويش ، خال عمرو ضحية الخطأ الطبي ، في تصريحات تلفزيونية ، أن عمرو لم يطلب من الصيدلانية حقنة للبرد ، وإنما طلب علاجا ، وهي من نصحته بأخذ 6 حقن على جرعتين.