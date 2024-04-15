بميزات جريئة وسعر تنافسي..اتفرج سيارة تويوتا فوررانر 2024 تصل السعودية بأكثر قوة وأفضل في صرفية الوقود

الرياض - محمد الاطلسي - سيارة تويوتا فوررانر من أهم واقوى سيارات العلامة في الأسواق الأمريكية بمبيعات سنوية تتجاوز 100 ألف نسخة بالرغم من مرور أكثر من 15 سنة على طرح الجيل الخامس الأخير..

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سيارة تويوتا فوررانر 2024 منافسة تويوتا لاندكروزر والآن بدأ كشف الستار عن عدد من الصور والفيديوهات التشويقية، وقد تم تدشين تويوتا فوررانر 2025 الجيل السادس الجديد كلياً.

وخضعت الـ SUV العضلية لتحديثات شاملة للتصميم الخارجي والداخلي والتقنيات، كما تخلت عن محرك 6 سلندر السابق لصالح محركين 4 سلندر جديدين أكثر قوة وأفضل في صرفية الوقود، ولندخل سريعاً في التفاصيل.

تصميم عضلي مستوحى من تويوتا تاكوما أول ما يلفت النظر في تويوتا فوررانر 2025 هو تصميمها المشابه بشكل صريح لشاحنة تاكوما الجديدة، سواء للخارجية أو الداخلية، ولا مفاجأة هنا عند الأخذ في الاعتبار أن فوررانر ستشارك نفس المنصة والمحركات مع تاكوما، وفي الواقع يمكن اعتبارها نسخة الـ SUV الوعرة لتاكوما.

وتحظى فوررانر 2025 بخارجية جريئة بلمسات مختلفة للمقدمة حسب الفئة، مع داخلية مزودة بثلاثة صفوف مقاعد، من أهم ما يميزها النافذة الخلفية الكهربائية التي يمكن خفضها بضغطة زر، وهي واحدة من المزايا المحبوبة في الجيل السابق، وقررت تويوتا الإبقاء عليها في الجيل السادس الجديد.

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حجم أكبر وداخلية أوسع وازداد حجم فوررانر الجديدة مقارنة بالجيل السابق لتوفير مساحة أكثر رحابة في المقصورة، بفضل ازدياد طولها بـ 119 مليمتر إلى 4950 مليمتر، وازدياد عرضها بـ 51 مليمتر إلى 1,976 مليمتر، ما يجعلها أطول من برادو بحوالي 28 مليمتر، وتحظى السيارة بخلوص أرضي ممتاز 233 مليمتر.

محركات جديدة أقوى وأعلى في الكفاءة وتخلت تويوتا فوررانر 2025 الجديدة عن محرك 6 سلندر لصالح محرك 2.4 لتر 4 سلندر تيربو جديد بقوة 278 حصان وعزم دوران 429 نيوتن متر، وهو نفس المحرك المتوفر في شاحنة تاكوما الجديدة.

وتتوفر السيارة بنسخة هايبرد عالية الأداء من نفس المحرك بقوة 326 حصان وعزم دوران 629 نيوتن متر، ويقترن المحركان بناقل حركة أوتومايكي 8 سرعات جديد، مع نظام دفع خلفي أو رباعي حسب الفئة.

9 فئات مختلفة! وستنطلق تويوتا فوررانر 2025 بتسع فئات مختلفة لإرضاء جميع الأذواق، أولهم وأرخصهم سعراً هي فئة SR5 بجنوط 17 إنش وإضاءة LED للخارجية ومفتاح رقمي للأبواب، وشاشة معلومات ترفيهية 8 إنش وعدادات رقمية 7 إنش.

وتأتي الفئات الأفخم في المجال بشاشة معلومات ترفيهية 14 إنش، ولوحة عدادات أكبر حجماً قياس 12.3 إنش، مع مزايا تشمل كاميرا 360 درجة لمراقبة محيط السيارة، وجلود أفخم، ونظام سمعي JBL.

كما تأتي تويوتا فوررانر 2025 بأنظمة Safety Sense 3.0 المتطورة للسلامة من تويوتا لجميع الفئات، بمزايا تشمل نظام المنع المبكر للتصادم، ورصد المشاة، وكروز كونترول متكيف، وكبح الطوارئ الأوتوماتيكي، والمزيد.

وأكدت تويوتا على طرح فوررانر 2025 الجديدة في الولايات المتحدة في خريف 2024 وستكشف الشركة عن الأسعار لاحقاً

سعر سيارة 4Runner موديل 2024 ضع في اعتبارك أن السعر المطلوب لا يشمل رسوم المناولة والوجهة البالغة 1395 دولارًا، لذلك ستدفع في الواقع 41850 دولارًا مقابل 4Runner لعام 2024 الأقل تكلفة

تبدأ دورة الرياضيات بسعر 40,455 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة قدرها 300 دولارًا أمريكيًا مقارنة بالعام الماضي. هذا الارتفاع الصغير في الأسعار متسق إلى حد كبير في جميع المجالات.