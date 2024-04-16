اتفرج بالصورة .. إمام مسجد سعودي يتحول إلى مطرب شهير لسبب صادم لايصدقه عقل !

الرياض - محمد الاطلسي - كشف المغني عبدالله السكيتي ، في مقطع فيديو ، عن سبب تحوله من إمام مسجد لمغني ، ويؤكد " لو رجع بي الزمن صرت مغني من البداية ".

تحذير سعودي عاجل..هذه الحقنة التى توقف عضلة القلب وقتلت العديد... تعرف عليها وخذ حذرك

وقال السكيتي : كنت أحرم الأغاني لكن لما أطلعت أكثر تغيرت بعض الأفكار والقناعات ، وهذا طبيعي في البشر ، أن تظل على نفس القناعات من كنت صغير لما تكبر شيء مو صحيح .

واستكمل: أنا الحين في مرحلة وعي أكثر هل هي نافعة ولا مو نافعة ، ولكن ما أناقش نفسي هل هي حلال أم حرام .

وعن سؤال البعض له عن موقفه يوم القيامة وأنه لم يخلف لهم سوى أعمال موسيقية ، قال السكيتي : الله أكرم بأنه يعاقبني على أمور مختلف فيها ، فاتفاقنا أنها حرام مختلف فيه ، أبدا مو بهاجس عندي ها الموضوع ، فإذا هي أقل ذنوبي فالحمد لله .

وواصل: الحمد لله كونت قاعدة من المحبين أعتز بهم وإلى الآن يتواصلون معي وهذا منذ أكثر من 20 عاما ، وهذا الشيء الذي يحفزني لاستمر في الشغل وصدق لو يرجع بي الزمن لكنت سبقت في هذا الموضوع ، وأشوف أني تأخرت لتقديم بعض الأعمال الغنائية .

وتابع : أنا ما اعتبره تحول فهذا تطور ، كثير من الأعمال اندثرت ومعناها أنها تطورت ، الفن كله تطور وإنشاد .

وأردف: لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع ما فيه شخص يتفق عليه الجميع ، إلا يجيك أحد ويقولون أنت الأفضل عندي ، وهناك ناس يشيفوني أفضل من محمد عبده .