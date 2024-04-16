اتفرج : ترتيب القنوات اليمنية الأكثر مشاهدة خلال شهر رمضان المبارك

الرياض - محمد الاطلسي - اظهر استطلاع ومتابعة بالارقام على يوتيوب اكثر القنوات اليمنية متابعة خلال شهر رمضان المبارك. وعلى راس القنوات الاكثر متابعة جاءت قناة السعيدة في مقدمة القنوات الاكثر متابعة خلال شهر رمضان المبارك بواقع ٦٤ مليون مشاهدة لبرامجها الرمضانية.

وجاءت قناة المهرية في المرتبة الثانية بواقع ٣٩ مليون مشاهدة وفي المركز الثالث جاءت قناة يمن شباب بواقع ٣٠ مليون مشاهدة . وحلت قناة الجمهورية الوليدة في المرتبة الرابعة بواقع ٥ مليون مشاهدة .

وفي المرتبة السادسة جاءت قناة اليمن الحكومية بواقع٤ مليون مشاهدة .

وفي المرتبة السابعة جاءت قناة المجلس الانتقالي الجنوبي عدن المستقلة بواقع ٢ مليون مشاهدة . وحلت قناة حضرموت بقشان في المرتبة الثامنة بواقع مليون مشاهدة .

وفي المرتبات الاخيرة حلت قنوات بلقيس وعدن الحكومية .