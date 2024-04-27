عقب اجتماع سري لضباط إيرانيين بصنعاء..مصادر تكشف عن مخطط حوثي لاستهداف هذه المواقع

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر مطلعة، إن مستشارين من الحرس الثوري الإيراني وكبار القادة العسكريين في جماعة الحوثي التابعة لإيران، اتفقوا، خلال اجتماع سري في صنعاء، على شن هجمات صاروخية على القواعد العسكرية التي تزود القوات الدولية في البحر الأحمر بالدعم اللوجستي.

وقالت المصادر بحسب ما نقلت وكالة شيبا إنتلجنس، في تقريرها، إن الاجتماع الذي عقد في فج عطان بصنعاء، حضره وزير دفاع الحوثيين اللواء محمد العطيفي، ورئيس أركان قوات جماعة الحوثيين محمد الغماري، ومدير قوات الحوثيين. المشتريات لقوات الحوثيين، ومحمد الطالبي، أحد كبار قادة الحوثيين.

وبحسب المصادر، فقد اتفق المجتمعون على توجيه الضربة الأولى لقاعدة عسكرية في إريتريا، توصف بأنها المستودع الرئيسي الذي تتزود منه القوات الأمريكية والبريطانية بالأسلحة في معركة البحر الأحمر ضد الحوثيين.

وبدأت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في ضرب مواقع الحوثيين في اليمن في 12 يناير/كانون الثاني. وشنت الدولتان عشرات الغارات الجوية في محاولة لإضعاف القدرات العسكرية للحوثيين.

وأشارت المصادر أيضاً إلى عقد اجتماع آخر في صنعاء بين مستشارين في الحرس الثوري، بينهم شخص يدعى علي نجاتي، وقيادات عسكرية في جماعة الحوثي. واستعرض الاجتماع آلية الإعلان عن امتلاك جماعة الحوثي صواريخ نوعية جديدة ذات مدى وسرعة أكبر وقدرة انفجارية.