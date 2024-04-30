اتفرج صور من الأقمار الصناعية يقشعر لها الابدان.. تداول صور مرعبة وصادمة لمدينة دبي التي تحولت إلى بحيرات مائية كبيرة !

الرياض - محمد الاطلسي - أظهرت صور الأقمار الصناعية تشكل بحيرات في مدينة دبي بعد أن شهدت في الأيام الأخيرة هطولات مطرية غير مسبوقة، حيث أظهرت الأقمار الصناعية صور مروعة وصادمة لكمية الأمطار التي تشكلت على شكل بحيرات صغيرة حولت صحراء دبي إلى بحيرات ومناطق خضراء.. وأوضحت الصور التي التقطها القمر الصناعي "لاندسات 9"، عندما مر فوق المنطقة للمرة الأولى منذ العواصف، أن بعض المناطق ظلت مغمورة بالمياه يوم 19 أبريل الجاري.وأظهرت الصور التي تم التقاطها في ذلك اليوم باستخدام القمر الصناعيOLI-2 ، الفيضانات في منطقة جبل علي، على بعد 35 كيلومترا جنوب غرب دبي.

وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على موقعها الإلكتروني أن عاصفة بطيئة الحركة ضربت الإمارات وأسقطت أمطارا تعادل أكثر من معدل عام على بعض المدن. وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مباغتة في الأجزاء الشرقية من البلاد، مما أدى إلى غمر الطرق وتعطيل وسائل النقل.