انت الأن تتابع خبر رسمياً: السعودية تمنع السودانيين من العمل في كل هذه المهن وتكشف مصير السودانيين العاملين فيها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية منع السودانيين من العمل في كل من هذه المهن بالإضافة إلى تحديد مصير المقيمين بها من هذه الجنسية، الأمر الذي استدعى أن يتم البحث عن أسماء المهن التي سوف يتم استبدال السودانيين منها وهل هناك حل آخر أو وظائف أخرى يمكن أن يحصلون عليها أم أنه سوف يتم ترحيلهم خارج البلاد، الجدير بالذكر هو أن وزارة الموارد البشرية قامت بالإعلان عن تلك الوظائف بالإضافة إلى توضيح الأسباب المؤدية لذلك.

منع السودانيين من العمل في كل من هذه المهن

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن وجود مجموعة من الوظائف التي يمنع من أدائها السودانيين ومنها كالتالي:

منع السودانيين من ممارسة مهنة التمريض، على الرغم من فتحها لهم من قبل.

وضع شروط مشددة أيضا من أجل العمل في مهنة التدريس إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من إحدى الجامعات السعودية.

يمنع على السعوديين أيضا ممارسة مهنة الطب البيطري.

كذلك تمت إضافة بعض المهن الأخرى إلى تلك القائمة ومن بينها ميكانيكا السيارات وكذلك صيانة الالكترونيات.

لماذا يتم منع السودانيين من العمل في بعض الوظائف؟

في إطار السعي الدائم لتنفيذ برنامج التوطين في المملكة العربية السعودية فقد تبين أن هناك مجموعة من المهن التي يجب تعيين السعوديين بها ومن بينها تلك التي يعمل بها معظم السودانيين والموضحة أعلاه، حيث تهدف الدولة إلى توفير فرص عمل إلى أبناءها من السعوديين وخلق فرص لهم، ومن ثم أشارت وزارة الموارد البشرية إلى أنها تسعى جاهدة إلى إعطاء العاملين السعوديين حقهم وتعمل على ذلك بشتى الطرق.

من يستحق دعم توطين؟

حددت الموارد البشرية أن من يستحق دعم توطين هم الأشخاص الذين تتوافر لديهم الشروط من أبناء المملكة العربية السعودية.

كيف اسجل في توطين السعودية؟

يمكنكم التسجيل في توطين من خلال الدخول إلى البوابة الوطنية للعمل طاقات ومن ثم إتباع بقية الخطوات المحددة.

دعم توطين كم مدته؟