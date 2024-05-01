انت الأن تتابع خبر "افهموا كل كلمة سأقولها لكم ليس هناك وقت".. العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف تقول أنه بدأ العد التنازلي وترعب الجمهور بتوقعاتها التي بدأت بالتحقق!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت سيدة التوقعات الشهيرة ليلى عبد اللطيف أنه بدأ العد التنازلي، وقالت أن على الجميع فهم كل كلمة تقولها، لأنه لم يعد هناك وقت.ليلى عبد اللطيف ارعبت الجمهور بعدما أكدت أن موعد حدوث الكارثة قد بدأ باضطرابات سياسية في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة، وهذا الأمر سيمتد لبعض الدول العربية.

ليلى عبد اللطيف اضافت في توقعاتها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية والمادية.وحذرت ليلى عبد اللطيف من كوارث طبيعية، وبكت من شدة الخوف بعدما كشفت عن وقوع زلازل وفيضانات وجفاف وظهور أمراض جديدة أو متحورة.

وتوقعت شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة في المرحلة القادمة وبوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة والإعلام يتجه إلى مدينة تكساس.

وقالت أن الأنظار ستتجه نحو إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.

وتنبأت باستمرار الاضطرابات السياسية، مع إمكانية حدوث تغييرات في الحكومة وتصاعد التوترات الأمنية، مع احتمال وقوع هجمات ارهابية وعلى الجميع الهروب من المناطق المشبوهة.