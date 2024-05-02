خبر سار ..تحرك أوروبي سعودي جديد بالملف اليمني للوصول إلى هذا الحل

الرياض - محمد الاطلسي - في تحرك جديد يشهده الملف اليمني، أكدت السعودية والاتحاد الأوروبي على ضرورة تركيز الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتنفيذ الخارطة الأممية للسلام في البلاد.

وناقش اللقاء الذي جمع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، يوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، مع عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي في كل من اليمن والمملكة، آخر مستجدات الأزمة اليمنية والتصعيد في البحر الأحمر.

وفي حسابها الرسمي على منصة إكس، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، إن السفراء أكدوا، خلال اللقاء، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، والتوجه صوب تنفيذ خارطة الأمم المتحدة للسلام في البلاد.

وأضافت البعثة أن السفير آل جابر، استعرض الجهود السياسية والإنسانية والاقتصادية والتنموية التي تبذلها المملكة في اليمن، ودعمها المتواصل لكافة الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي هانز غروندبرغ من أجل إحلال السلام في البلاد.

من جهتهم، جدد سفراء الاتحاد الأوروبي دعمهم للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مواصلة تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية الشاملة.

كما شددوا على الحاجة المُلحة إلى خفض التصعيد في البحر الأحمر، وتوقف هجمات الحوثيين ضد ممرات الملاحة الدولية في المنطقة.