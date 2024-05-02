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سعودية تروي قصة سرقة منزلها على يد خادمة ولكنها خافت ان تبلغ عنها لهذا السبب الذي صدم الجميع؟!

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الرياض - محمد الاطلسي - روت مواطنة سعودية قصة سرقة منزلها على يد خادمة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقالت خلال مقطع فيديو: "كنا نحتاج إلى خادمة تساعد الوالدة في المنزل والأشغال، للأسف دورنا وما لقينا أحد". وأضافت: "صديقة أختي الكبيرة، عرفتنا على خادمة، لكن مشكلتها أنها كانت مخالفة لأنظمة الإقامة، لكن كانت جيدة وفاهمة كل شيء في المنزل".

 

وتابعت: في مرة أخدناها معنا حديقة، وبعدنا عن الأطفال، لما رجعنا لقينا الأطفال لحالهم، لما سألناهم قالوا لنا جت سيارة وهي ركبت معهم". واختتمت: "لما رجعنا البيت لقينا الباب مفتوح، وأشياء كثيرة مسروقة، ولم نستطع أن نبلغ عنها لأنها مخالفة لنظام الإقامة وطحنا بالفخ".

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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