سعودية تروي قصة سرقة منزلها على يد خادمة ولكنها خافت ان تبلغ عنها لهذا السبب الذي صدم الجميع؟!

الرياض - محمد الاطلسي - روت مواطنة سعودية قصة سرقة منزلها على يد خادمة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.

وقالت خلال مقطع فيديو: "كنا نحتاج إلى خادمة تساعد الوالدة في المنزل والأشغال، للأسف دورنا وما لقينا أحد". وأضافت: "صديقة أختي الكبيرة، عرفتنا على خادمة، لكن مشكلتها أنها كانت مخالفة لأنظمة الإقامة، لكن كانت جيدة وفاهمة كل شيء في المنزل".

وتابعت: في مرة أخدناها معنا حديقة، وبعدنا عن الأطفال، لما رجعنا لقينا الأطفال لحالهم، لما سألناهم قالوا لنا جت سيارة وهي ركبت معهم". واختتمت: "لما رجعنا البيت لقينا الباب مفتوح، وأشياء كثيرة مسروقة، ولم نستطع أن نبلغ عنها لأنها مخالفة لنظام الإقامة وطحنا بالفخ".