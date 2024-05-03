انت الأن تتابع خبر أقسى توقعات ليلى عبد اللطيف المرعبة تتحقق في بداية مايو .. ماحدث بشكل مفاجئ يشيب له الولدان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف مقطع فيديو على حسابها في منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام” يتضمن توقعات سابقة لها حول فيضانات تركيا.

وفي الفيديو توقعت عبد اللطيف تعرض تركيا لفيضانات عارمة في بداية مايو وقالت إن الرئيس التركي سيعلن عن حالة الطوارئ بسبب الفيضانات التي ستشهدها تركيا والكوارث الطبيعية الاخرى المحتملة.

وتعرضت العاصمة التركية أنقرة لفيضانات عارمة أمس الأول، حيث حذرت السلطات من إمكانية هطول مزيد من الأمطار.

وتحولت الطرق الرئيسية إلى أنهار في أنقرة، في ظل هطول أمطار غزيرة على وسط تركيا. كما غمرت المياه المحال، في حين أظهر مقطع فيديو من وكالة أنباء دوغان التركية المياه وهى تجرف السيارات.

كما تسببت مياه الفيضانات في عرقلة شبكة مترو أنقرة، حيث تم قطع التيار الكهربائي في خطوط معينة لأسباب تتعلق بالسلامة، وفقا لما قالته السلطات أمس الثلاثاء. ويجرى العمل حاليا لاستعادة الخدمة.

وحذرت هيئة الأرصاد في تركيا من احتمالية هطول المزيد من الأمطار في أنقرة ومناطق أخرى في منطقة الاناضول.