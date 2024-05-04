منافسة نيسان باترول ..تويوتا فورتشنر 2024 أفخم سيارة فارهة جديدة في السعودية تأتي بهذه الميزات الخارقة

الرياض - محمد الاطلسي - تويوتا فورتشنر سيارة متوسطة الحجم وذات دفع رباعي حيث تتنافس مع جميع السيارات في فئتها و تمتلك عدد من المزايا والمواصفات المختلفة وهي أفضل اختيار للعائلات الكبيرة فهي واسعة من الداخل وذات مقاعد مريحة.

كما يمكن التحكم بها أثناء السير على الطرق الوعرة عبر نظام مثبت السرعة، وهناك في السيارة أنظمة الأمان تكون مميزة وبها عدد من التقنيات الحديثة.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2024 امتلكت السيارة عدد كبير من المواصفات بدء من التصميم المميز للسيارة من الداخل والخارج وصولًا إلى توفير كافة الإمكانيات المعاصرة والحديثة التي توفر احتياجات السائق والراكب، وتكون مواصفات السيارة كالآتي:

السعر 68 ألف دولار أمريكي عدد المقاعد 7

القماش

الوسائد الهوائية 3 الفرامل ABS الشاشة 8 بوصة المصابيح LED سعة الخزان 80 لتر الطول 4795 مم العرض 1855 مم الارتفاع 1835 مم كفاءة استهلاك 10.7 كم/ لتر الجنوط 17 بوصة عدد السماعات 6 راديو البث DAB منفذ شحن USB مميزات سيارة تويوتا فورتشنر حرصت شركة تويوتا على جعل سيارة تويوتا فورتشنر مميزة لمحبي السيارة الذكية وعملت الشركة على توفير مزايا متعددة بالسيارة من الداخل مثل أنظمة الأمان ومن الخارج مثل مصابيح الإضاءة بالإضافة إلى الكاميرا وأيضًا نظام المكيف الذي يكون في كافة الجهات، وتكون مميزات السيارة كما يلي:

سعة المحرك 2.7 لتر/ 4.0 لتر قوة المحرك 163 حصان / 234 حصان عزم المحرك 245 نيوتن متر/ 376 نيوتن متر عدد السلندرات 4 / 6 سلندر أقصى سرعة 220 كم/ ساعة السرعات 6 نظام الجر كلي ناقل الحركة أوتوماتيك نظام الدفع رباعي الألوان جرانيت كريستال

أبيض

أسود

أحمر ميكا

رمادي

التقنيات الحديثة في سيارة تويوتا فورتشنر جمعت سيارة تويوتا فورتشنر عدد كبير من التقنيات الحديثة كما أن زجاج السيارة يكون مطلي باللون الأسود، وتكون تقنيات السيارة ظاهرة عبر أنظمتها المختلفة، وتكون هذه الأنظمة كالآتي:

مساعدة الفرامل. المساعدة في حالة صعود المرتفعات. التحكم في السيارة وثباتها. الحماية ضد السرقة. التحكم في الإضاءة. الصوت. نوافذ كهربائية. تعديل مقاعد. ريموت كنترول. تحذير عند مغادرة المسار. المراقبة للنقطة العمياء. تحذير قبل الاصطدام. ناقل الحركة. دفع خلفي. السيطرة على الإنزلاق. مراقبة الضغط الموجود بالإطارات. كاميرا الخلف.

سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2024 في السعودية يبدأ سعر هذه السيارة من 134,000 ريال وتختلف حسب فئاتها وميزاتها وتصل أغلى نسخة منها إلى سعر 178,250 ريال سعودي