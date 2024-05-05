لاول مرة في تاريخها ..السعودية تتيح لفتيات المملكة القيام بهذا الآمر الصادم ؟!

الرياض - محمد الاطلسي - كيف أعرف أن زوجي متزوج برقم الهوية؟ وكيف أعرف أن زوجي متزوج من خلال توكلنا؟

حيث إن المملكة العربية السعودية توفر العديد من الطرق التي يُمكن من خلالها الاستعلام عن الحالة الاجتماعية، ومنها التعرف على عدد الزوجات لدى الزوج، وكذلك عدد الأطفال، ونوافيكم ذلك من خلال موقع الأيام الخليجية.كيف أعرف أن زوجي متزوج برقم الهوية حتى نتمكن من الإجابة على كيف أعرف أن زوجي متزوج برقم الهوية؟ يجب أن تعرف الزوجة حِسابات زوجها على المنصات الحكومية المُختلفة.

أولًا: طريقة معرفة أن الزوج متزوج من خلال أبشر الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر من هنــــــــــا. سجل الدخول الخاص بالزوج من خلال إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور. اضغط على “معلومات التابعين”.

سوف تظهر كافة التفاصيل التي تتعلق بعدد الزوجات والأطفال لدى الزوج. ثانيًا: طريقة معرفة أن الزوج متزوج من خلال وزارة الداخلية الولوج إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية من هنـــــــــــا.حدد الإمارة التابع لها الشخص.

انقر على “خدمة المواطنين”. اضغط على “قيد عائلي”. تعبئة كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة. دفع رسوم الخدمة. سوف تظهر كافة المعلومات التي تتعلق بالفرد من عدد الزوجات وعدد الأطفال لديه. ثالثًا: طريقة معرفة أن الزوج متزوج من خلال ناجز الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة ناجز من هنــــــــــــا. إدخال رقم الوثيقة أو الصك. كتابة رقم هوية مقدم الطلب. انقر على “أنا لست برنامج روبوت”.

تظهر كافة معلومات الحالة الاجتماعية للفرد، وعدد الزوجات والأطفال. رابعًا: طريقة معرفة أن الزوج متزوج من خلال توكلناالدخول إلى تطبيق توكلنا، ومن الممكن تحميل التطبيق للأندرويد من هنـــــــــا، وللآيفون من هنـــــــــا، ولهواواي من هنـــــــــا. تسجيل الدخول على التطبيق، وربطه بحساب أبشر.

انقر على “تسجيل الدخول للنظام”. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. كتابة رقم التحقق. اضغط على قائمة “التابعين في النظام”. سوف يظهر عدد الأشخاص المُسجلين في النظام تحت اسم الزوج. إجابة سؤال كيف أعرف أن زوجي متزوج برقم الهوية يجعلنا نتعرف على الطرق التي يُمكن من خلالها التعرف على الحالة الاجتماعية للأفراد، ومنها يُمكن معرفة عدد الزوجات وعدد الأطفال. .