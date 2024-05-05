هل تعلم ماهي السورة التي تمنع عنا عطش يوم القيامة ؟ .. معلومة يجهلها الكثير

الرياض - محمد الاطلسي - الفاتحة تمنع غـ، ،ـضب الله، يّس تمنع عطش القيامة، لـ⊂خـ|ن تمنع أهوال القيامة، الواقعة تمنع الفقر، الملك تمنع Cــذ|ب القبر، الكوثر تمنع الخصومة، الكافرون تمنع |لكفر عند الموت، الإخلاص تمنع النفاق، الفلق تمنع الحسد، الناس تمنع الوسواس”، صدق رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم.

لا تتمايز سورة عـLـي Шــري في القرآن، فكلام الله واحد من حيث الفضل والبلاغة والإعجاز، ولكن هناك سور اختص بها ربنا سبحانه وتعالى من |لأШــر|ر والفضائل، ما يعين الإنسان عـLـي استحضار الخير ومنع الغضب عنه، وآيات القرآن شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، ونجاة لمن اعتصم به واهتدى بهداه من |لكفر والضلال والعذاب الأليم، لذلك اختصت بعض الصور بفضائل؛ وذلك جزء منها.

1) سورة الفاتحة: قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم: “أفضل القرآن: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ”. وقال أيضًا: “فاتحه الكتاب شفاء من كل داء” وقال صلى الله عـLــيه وسلم: “فاتحة الكتاب أنزلت من كنز تـ⊂ــت العرش”.

2) سورة البقرة: قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم “إن لكل شىء سنام وسنام القرآن |لبقـ، ،ـرة من قرأها فى بيته ليلًا لم يدخله شيطـ|ن ثلاث ليال، ومن قرأها فى بيته نهارًا لم يدخله شيطـ|ن ثلاثة أيام”.

3) آية الكرسى: قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم “سور |لبقـ، ،ـرة فيها آية سيدة آي القرآن لا تقرأ في بيت وفية شيطـ|ن إلا خرج منه: آية الكرسي”.

4) خواتيم سورة البقرة: قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم “إن الله ختم سورة |لبقـ، ،ـرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذى تـ⊂ــت العرش، فتعلموهما وعلموهن نساءكم وأولادكم فإنهما صلاة وقراءة ودعاء”.

5) سورة آل عمران: قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم “من قرأ: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ”، ثم قال: وأنا أشهد بما شهد الله به، وأستودع الله شهادة وهي لي عنده وديعة، جيء به يــgم القيامه فقيل: عبدي هذا عهد إلى عهدًا وأنا أحق من أوفى بالعهد، أدخلوا عبدى الجنه”.

6 ) سورة الأنعام: فيها آية رقم 122 “أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ”، هذة الآية جمعت الحروف السبعة التى Шــقطت من الفاتحة، فأسألوا الله الخير واستعيذوه من الغضب

عن ابن مسعود قال: قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم: من صلى الفجر في جماعة وقعد في مصلاه وقرأ ثلاث آيات من “سورة الأنعام” وكل الله به سبعين ملكًا يسبحون الله ويستغفرون له إلى يــgم القيامة.

7) سورة الإسراء: قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم “آية العز: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ۖ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا”.

8) سورة الكهف: قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم “من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فـ، ،ـتنة الدجال”. ومن قرأ سورة الكهف يــgم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين.

عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم أنه قال: “من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورًا من قدمه إلى رأسه ومن قرأها كلها كانت له نورًا ما بين الأرض إلي السماء”.

9) سورة النور: الآية رقم 35: “للَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ” فأقرأوها واسألوا الله نورها وبركتها.

10) سورة يس: قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم “إن لكل شىء قلبًا وقلب القرآن يس، ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات”. ومن قرأ “سورة يس” في ليـ، ،ـلة أصبح مغفورًا له.

) سورة الدخان: قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم “من قرأ (حم) |لـ⊂خـ|ن فى ليـ، ،ـله أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك”. من قرأ (حــم) |لـ⊂خـ|ن في ليـ، ،ـلة الجمعة أويوم الجمعة غفر له وبنى الله له بيتًا في الجنة.

12) سورة الرحمن: قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم “لكل شىء عروس وعروس القرآن الرحمن”. ومن قرأ سورة الرحمن رحم الله ضعفه وأدى شكر ما أنعم الله عـLــيه

13) سورة الواقعة: قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم “من قرأ سورة الواقعة كل ليـ، ،ـلة لم تصبه فاقة أبدًا”. عن الصادق عـLــيه الصلاة والسلام قال: “من اشتاق إلى الجنة وإلى صفتها فليقرأ الواقعة”.

14) سورة الحشر: قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم “من قرأ خواتيم الحشر من ليل أونهار فقبض فى ذلك اليوم أوالليلة فقد أوجب الجنة”.

15) سورة الملك: قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم “إن سورة من القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له وهى تبارك الذى بيده الملك”. قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم: “هي المانعة، المنجية من عــذ|ب القبر”.

16) سورة الضحى: قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم “ما أنزل الله آية أرجى من قوله: “وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى” فادخرتها لأمتى ليوم القيامة. وبموضوعها وتعبيرها ومشاهدها، لمسة من حنان. ويد حانية تمسح عـLـي |لآلاp والمواجع، وتسكب الرضا والأمل، أنها كلها خالصة للنبي صلى الله عـLــيه وسلم كلها نجاة له من ربه وتسرية وتسلية وترويح وتطمين.

17) سورة القدر: قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم “من قرأ انـL أنزلناه فى ليـ، ،ـله القدر عدل ربع القرآن”.

18) سورة الزلزله: قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم “إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا..” تعدل نصف القرآن و”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ..” تعدل ربع القرآن و”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ..” تعدل ثلث القرآن

) سورة التكاثر: قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم “قارئ التكاثر يدعى في الملكوت مؤدي الشكر”. عن أبن عمر قال: قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم: ألا يستطيع أن يقرأ أحدكم ألف آية في كل ليـ، ،ـلة قال: من يستطيع ذلك قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ “سورة التكاثر”

20) سورة قريش: قال ابوالحسن القزوينى “من أراد سفرًا ففزع من عدو أو و⊂ـــش فقرأ “لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ” فإنها |oـــ|ن له من كل سوء”.

21) سورة الإخلاص: قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم “من قرأ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ…” مائة مرة غفر الله له خطيئتة خمسين عامًا خالصًا ما أجتنب خصالًا أربعًا: |لـــ⊂oــ|ء والأموال والفروج والأشربة”.

22) سورتا المعوذتين: قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم “يا عقبة: ألا أعلمك خير سورتين قرئتا: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس: يا عقبة: اقرأهما كلما نــoـت وقمت: ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما”.

23) فضل سورة السجــدة: كان الرسول صلى الله عـLــيه وسلم يقرأ في فجر الجمعة “سورة السجدة” عن ابن عمر قال: قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم: من قرأ “سورة الملك” و”سورة السجدة” بين المغرب والعشاء فكأنما قام ليـ، ،ـلة القدر.

24) فضل سورة الحشر: عن أبي إمامة قال: قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم: من قرأ خواتم “سورة الحشر” في يــgم أو نهار فمات من يومه أوليلته، ضمن الله له الجنة.

25) فضل سورة الزلزلة: عن أبي هريرة قال: سمعت رسـgل الله “صلى الله عـLــيه وسلم” يقول: من قرأ في ليـ، ،ـلة “سورة الزلزلة” كان له عدل نصف القرآن

26) فضل سورة الصمد: عن أبي سعيد قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم: “والذي نفــ،،ـــسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن”.

27) فضل سورة الأعلى: عن عـLـي رضي الله عنه فال كان رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم: يحب هذه السورة “سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى”

28) فضل سورة الكافرون: عن فروة بن نوفل عن أبيه أن رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم: قال له “ما جاء بك قال جئت لتعلمني شيئًا أقوله عند منامي” قال أقرأ: “قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ” ثم نم عـLـي خاتمتــها فإنها براءة من الشرك.