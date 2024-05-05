بعد الدمار المروع في دبي وعمان"..الزعاق يرعب السعوديين ويدعوا سكان هذه المناطق للإخلاء فورًا ..فروا وادعوا الله

الرياض - محمد الاطلسي - عاد خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق لصدراة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي مجدداً بعد أن تحققت توقعاته بموعد عيد الفطر المبارك

وكشف الزعاق في توقعات جديدة عن أبرز التغيرات الجوية التي تشهدها السعودية خلال شهر أبريل والتي وصفها بأنها “أعنف أيام السنة” من حيث الظواهر الجوية بالشهر.وأوضح الفلكي السعودي أن شهر أبريل يقع في باكورة فصل الربيع في التقويم القديم ولكن مع تزحزح الزمن أصبح أبريل في قمة الربيع والذي تتفتح خلاله الزهور بجميع أنواعها نتيجة لحبوب اللقاح.

وبشأن الأمطار في شهر أبريل فقال الزعاق إن الأمطار التي ستهطل خلال شهر أبريل تسمى “أمطار السماك” نسبةً إلى نجم السماك وتسمى في الخليج “السرايات” وهي أعنف مواسم السنة لأن أمطارها تأتي مسبوقة بعصف ريح ومشوبة بحبات برد.