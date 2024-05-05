انت الأن تتابع خبر مفاجأة سارة من التعليم: إعلان موعد الإجازة الصيفية وموعد بداية العام الدراسي الجديد 1446 في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير عن موعد الإجازة الصيفية وموعد بداية العام الدراسي الجديد، حيث يشكل العام الدراسي ثقل شديد على كل الموظفين في رابطة التعليم، وأيضًا الطلاب وأولياء الأمور، مما يحرضهم لتوجيه الاستفسارات عن موعد نهاية العام الدراسي وبداية الإجازة الصيفية، حتى يستطيعون الحصول على قسط من الراحة قبل العام الدراسي التالي 1446، وقد قامت وزارة التعليم السعودي بالإجابة عن تلك التساؤلات، كما نشرت عن نبأ سار مفاجأ، تابع التالي.

موعد الإجازة الصيفية لعام 1445

طبقًا إلى الجدول المهيأ من وزارة التعليم، وبداية العام الدراسي فإن إنتهاء العام الدراسي الجاري 1445 سوف ينفذ في اليوم الرابع من ذي الحجة 1445، ثم تبدأ العطلة الصيفية منذ ذلك التاريخ، وذلك بعد ختام فحوصات الفصل الدراسي الثالث الذي يبدأ في اليوم السابع والعشرين من ذو القعدة 1445، والعطلة الصيفية المنصوص عليها، وهي شهرين متتاليين وتنفذ قبل إصدار العام الدراسي الحديث 1446.

موعد العام الدراسي الجديد 1446

يرجع الطالب لمثابرة الدراسة بالمراحل التعليمية التالية بالعام الحديث 1446 خلال اليوم الرابع عشر من صفر 1446 الذي يوافق 18 أغسطس 2024.

بالرغم من عدم اعتماد وزارة التعليم السعودي تصريحها حتى اليوم فيما يرتبط بالعام الدراسي الآتي والذي ينقسم إلى 2 فصل دراسي أو 3 فصول دراسية كما هو مطبق به في ذلك الوقت، وهناك عدد من الجامعات التي نفذت نظام الفصلين الدراسيين بالطبع، في معظم أجزاء المملكة.

وذلك بالتلاؤم مع المنشور على عدم الانضباط بالتوزيع الجغرافي عقب نشر نتائج الثانوية العامة.

موعد عودة الكوادر التعليمية والطاقم الإداري بالعام الدراسي الجديد

أوضحت وزارة التعليم عن توقيت رجوع الكوادر التعليمية والطاقم الإداري، كالآتي:

موعد رجوع الطواقم الإدارية في العام الدراسي الحديث 1446، فمن المفترض رجوعهم في اليوم التاسع والعشرين من شهر محرم 1446، الذي سوف يصادف يوم أربعة شهر أغسطس 2024.

موعد رجوع الكوادر التعليمية في المدارس في اليوم السابع شهر صفر 1446، الذي سوف يصادف الحادي عشر من أغسطس 2024.

متى يبدأ العام الدراسي الجديد 1446؟

بداية من عشرين حتى واحد وثلاثين أكتوبر.

متى يبدأ العام الدراسي الجديد؟

1 يناير.

كم يوم اجازة نهاية الاسبوع المطولة؟