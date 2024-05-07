لن تتخيل ماذا شاهدت وأرعبها .. عروسة سعودية رأت شيء مخيف فهربت ليلة دخلتها وطلبت الطلاق فورا

الرياض - محمد الاطلسي - في واقعة عجيبة، وصفت بأنها أغرب قضية طلاق قابلت أحمد عجب المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية، حيث قامت عروسة سعودية بطلب الطلاق من عريسها بالرغم من أنها لم يمر على دخلتها وزفافها إلا 24 ساعة فقط، والسبب في طلبها الطلاق هو اكتشافها أن العريس “أقرع” أصلع الرأس.

وقال عجب أن العريس تعجب من طلب زوجته الطلاق عقب زفافهما بساعات، وتسائل هل هناك ما يعيب الرجل، وهل الصلع عيب يؤدي إلى طلب الزوجة للطلاق بعد يوم من الزواج، وأصبح الزوج في حيرة من أمره، وبعد أن تحقق حلمه بالفتاه التي يريدها وظن أن حياته قد استقرت، إذ به يفاجأ بأن حياته قد انقلبت رأساً على عقب.

وأشار المستشار القانوني أحمد عجب إلى وجود عيوب بالفعل قد تؤدي إلى طلب فسخ عقد الزواج والطلاق، ومن بين هذه العيوب الجذم والبرص والجنون، وكذلك الأمراض التناسلية مثل الخصاء والجب والعنه، وذلك بشرط أن تكون الزوجة لا تعلم بهذه العيوب إلا بعد الزواج وقيام الزوج بإخفاءها عنها طيلة فترة الخطوبة، أما الصلع فليس عيباً شرعياً يترتب عيه فسخ عقد الزواج.