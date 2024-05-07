أحداث مرعبة ستشهدها السعودية..الحصيني يؤكد ما قالته ليلى عبد اللطيف من توقعات مروعة وتحذيرات عاجلة لسكان المملكة!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف خبير الطقس السعودي، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد عدد من المناطق السعودية، الرياض، والمدينة المنورة، والدمام، وتبوك، خلال الساعات القادمة، أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بحبات من البرد، موضحاً أن هذه الحالة الماطرة سوف يعقبها انخفاض ملموس في درجة الحرارة.

وتوافقت توقعات خبير الطقس السعودي، عبدالعزيز الحصيني، مع توقعات سابقة أطلقتها العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، وقالت فيها أن ترى بأن الحالة الماطرة سوف تعود على عدد من المناطق السعودية خلال النصف الثاني من شهر فبراير 2024، وسوف تكون مصحوبة بموجة صقيع.

نشر خبير الطقس السعودي، عبدالعزيز الحصيني، تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”، كشف فيها عن توقعاته لحالة الطقس في السعودية خلال الساعات والأيام القادمة.وقال الحصيني، أن الحالة الماطرة سوف تعود خلال الساعات القادمة على منطقة الرياض، والمدينة المنورة، وتبوك، والدمام. ووفقًا للنماذج العددية للطقس، يتوقع الحصيني حدوث حالة جوية ممطرة، تعد السابعة لموسم ١٤٤٥هـ.

وأوضح الحصيني أن البداية المتوقعة لهذه الحالة ستكون يوم الأربعاء الموافق 5 رجب 1445هـ، ومن المتوقع أن تستمر لعدة أيام.ويُتوقع أن تكون الحالة مصنفة بين خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة من المملكة، والخليج، وتشمل الرياض، والشرقية، والصمان، والدهناء، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان، وجنوب وشرق منطقة مكة، ممتدة إلى أجزاء من الإمارات وعُمان والبحرين وقطر واليمن. وفي توضيحه للتفاصيل، أشار الحصيني إلى أن الأمطار المتوقعة ستكون متفاوتة بين الخفيفة والمتوسطة، مع حبات من البرد تعقبها انخفاض ملموس في درجات الحرارةتلك التوقعات تثير الاهتمام حول تأثيراتها على المناطق المعنية وتعزز فرص الاستمتاع بتلك الأجواء المميز

توقعات ليلى عبد اللطيف بشأن الطقس كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، في سلسلة توقعات سابقة نشرتها عبر قناتها على اليوتيوب، عن توقعها بعودة الحالة الماطرة على عدد من مناطق السعودية خلال النص الثاني من شهر يناير 2024.وقالت ليلى عبد اللطيف، أن الحالة الماطرة سوف تكون مصحوبة بموجة صقيع غير مسبوقة، داعيةً جميع السكان الالتزام بتعليمات الجهات المختصة وعدم الخروج من منازلهم أثناء هطول الأمطار

واكدت ليلى عبد اللطيف أن موسم شتاء 2024، سوف يكون الأخطر على الإطلاق، حيث من المتوقع أن تشهد العديد من البلاد في شتاء 2024 الثلوج وموجات من البرد غير المسبوقة خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى زيادة أعداد الوفيات في عدد من دول العالم بشكل ك كبير.