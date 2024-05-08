انت الأن تتابع خبر "جوزك مش هيسيبك"..هو بس ملعقة من زيت الزيتون علي الكمون وادهني بيها المنطقة دي والنتيجة هتبهرك وهتتجنني من اللي حيحصل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تهتم النساء بجمالها ورشاقتها، ولذلك يبحث العديد منهم كل يوم عن الوصفات الطبيعية، ويعد “زيت الزيتون” من أبرز الزيوت المفيدة والصحية بشكل كبير، كما أنه يحتوي على العديد من الفوائد المذهلة، وتكون فوائده مهمة للشعر والبشرة على حد سواء، ويتم استخلاص هذا الزيت من الزيتون دون أي إضافات أخرى، كما يستخدم الكمون ليضيف توازن في نكهة الطعام ولا تقتصر استخداماته على هذا فقط، حيث يدخل أيضا في تحضير العديد من الوصفات الصحية المفيدة، وفي هذا المقال سنعرض لكم وصفة الكمون وزيت الزيتون للعناية بالشعر.

فوائد الكمون العظيمة للشعر

يعرف “الكمون”، بأنه له دور كبير ومهم في معالجة تلف الشعر التي تواجهها النساء، ومن فوائد الكمون أيضا للشعر ما يلي:

الشعر

بشكل كبير وبوقت قصير.

يعزز من هيئة الشعر ويجعله صحي وكثيف.

يساهم في التأخير من ظهور الشيب مبكرًا.

يعمل على تعزيز صحة جذور الشعر وأيضا وبصيلاته.

يساعد على معالجة قشرة الشعر.

يعمل على تغذية فروة الشعر.خطوات تحضير الوصفة للعناية بالشعر

أما عن خطوات تحضير الوصفة للعناية بالشعر، فهي على النحو التالي: