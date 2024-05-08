انت الأن تتابع خبر بسبب تداعيات الحرب على غزة... رجل أعمال مصري شهير ومثير للجدل يهز الجميع ويعلن إفلاسه ...وهكذا أصبح في أول ظهور !والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف رجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد، والد عارضتي الأزياء جيجي حديد وبيلا حديد، عن إفلاسه أمام المحكمة بعد أن خاض معركة قضائية طويلة خلال الفترة الماضية أمام عدد من الأشخاص.

وجاء الإعلان بعدما أصدرت المحكمة قرار بإجباره على دفع تكاليف هدم قصر له في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5 ملايين دولار.



وبرر محمد حديد إعلان إفلاسه بعدم قدرته على تحمل تكاليف ونفقة أعمال هدم المنزل الذي لم يكن اكتمل بعد، وذلك بعد أن وجه له عدد من الجيران المحيطين بالمبنى في مدينة لوس أنجلوس ضد المبنى.

وكانت الدعاوى القضائية بدأت من الجيران بعد بدء البناء على مساحة 30 ألف قدم مربع بتصميم معماري مستوحاة من المركبات الفضائية.

وقال الجيران إن القصر لا يتطابق مع مواصفات البناء في المنطقة وهو ما يشكل خطراً على المنازل المحيطة به والمجاورة له.

والجدير بالذكر أن حديد تعرض في السنوات الماضية لفشل في شركاته على كافة المستويات خاصة بعد أن فشلت شركة التطوير العقاري التي يملكها في دفع أجور العمال ضمن المشروعات التنموية التي يقوم بها.