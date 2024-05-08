انت الأن تتابع خبر عروسة طلبت من عريسها احضار الماء الساخن الى غرفة النوم في ليلة دخلتهم.. وعندما عاد ومعه الماء اكتشف الخديعة الكبرى ووقعت الكارثة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقعت حادثة لا نراها إلا في الأفلام، حيث قامت عروس في منطقة ماينبوري في ولاية أوتار براديش الهندية بسرقة النقود والمجوهرات التي قدمها لها العريس وهربت من حفل الزفاف.

وقعت الحادثة

الدرامية عندما كان الزوجان مع عائلة العريس في طريقهما إلى المنزل بعد الزفاف.

أشارت تقارير إعلامية إلى أن رجلًا هنديًا يدعى راجو كان قد عقد زواجًا تقليديًا بواسطة أحد الأشخاص والذي اشترط على والد العريس أن يدفع له 80 ألف روبية قبل الزواج مباشرة.

وقد وافق والد العريس على الشرط الغريب، ودفع المبلغ الطائل لذلك الشخص، من أجل أن يرى زفاف ابنه الذي فاته قطار الزواج.

وفي يوم الزفاف،