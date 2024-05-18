انت الأن تتابع خبر رسميًا وبعد التعديل.. وزارة التعليم السعودية تحدد موعد الاختبارات النهائية 1445 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد إجراء عدة تعديلات على موعد بدء الاختبارات النهائية في مدارس المملكة، أعلنت وزارة التعليم السعودية أنه بعد التعديلات الأخيرة سيختلف موعد بدء الاختبارات النهائية عن ما كان متداولًا في وقت سابق وستكون الاختبارات التحريرية في موعد مختلف عن موعد الاختبارات الشفوية، وأكدت الوزارة أنه سيتم تبكير موعد بدء الاختبارات النهائية لطلاب مكة المكرمة فقط، وهو قرار استثنائي بسبب اقتراب بدء موسم الحج 1445.

موعد بدء الاختبارات النهائية في مكة 1445

بسبب اقتراب موسم الحج 1445، قامت وزارة التعليم السعودية باتخاذ قرار استثنائي وهو تبكير موعد الاختبارات النهائية في مكة المكرمة فقط، ليكون موعد الاختبارات كالآتي:

موعد بداية الاختبارات العملية يكون في يوم الثلاثاء 14 ذي القعدة 1445 الموافق 22 مايو 2024.

وتبدأ الاختبارات التحريرية في يوم الأحد 18 ذي القعدة 1445 الموافق 26 مايو 2024 وتستمر لمدة 5 أيام.

وتبدأ الاختبارات النهائي في يوم الخميس 22 ذي القعدة 1445 الموافق 30 مايو 2024.

موعد بدء الاختبارات النهائية في السعودية 1445

أعلنت وزارة التعليم السعودية أن موعد الاختبارات التحريرية في باقي مدارس وإدارات المملكة سيختلف عن موعد الاختبارات الشفوية، وسيكون موعد الاختبارات كالآتي:

موعد بدء الاختبارات الشفهية والعملية سيكون في يوم الثلاثاء 20 ذو القعدة 1445 الموافق 28 مايو 2024.

وموعد بدء الاختبارات التحريرية سيكون في يوم الثلاثاء 27 ذي القعدة 1445 الموافق 4 يونيو 2024، وهي تستمر لمدة 5 أيام.

وموعد بدء نهاية الإختبارات في يوم الثلاثاء 4 ذي الحجة 1445 الموافق 11 يونيو 2024.

موعد بدء الإجازة الصيفية في السعودية 1445

أوضحت وزارة التعليم السعودية أن موعد بدء الإجازة الصيفية للطلاب في المملكة يبدأ من يوم الثلاثاء 4 ذي الحجة 1445 الموافق 11 يونيو 2024، وتستمر الإجازة الصيفية لمدة 68 يوم وتنتهي في يوم الأحد 14 صفر 1446.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 1446

وفقًا لجدول التقويم الدراسي لعام 1446، أعلنت وزارة التعليم أن موعد بدء العام الدراسي الجديد 1446 لجميع طلاب المملكة سيكون في يوم الأحد 14 صفر 1446 الموافق 18 أغسطس 2024.

متى تبدأ الاجازة الصيفية السعودية؟

تبدأ الإجازة الصيفية لطلاب المملكة العربية السعودية في يوم 4 ذي الحجة 1445، وتستمر لمدة 68 يوم.

متى تنتهي المدارس في السعودية 2024؟

ينتهي العام الدراسي 1445-2024 في المملكة في يوم 11 يونيو 2024 الموافق 4 ذي الحجة 1445.

متى بداية العام الدراسي 1445 1446؟