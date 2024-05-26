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سعودي يفجر مفاجأة ويكشف عن مكيف يشتغل 24 ساعة يومياً وفاتورته 40 ريال في الشهر..وداعاً زمن الفواتير المرتفعة

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الرياض - محمد الاطلسي - كشف مواطن، عن مكيف يشتغل 24 ساعة يومياً في الصيف وفاتورته الكهربائية 40 ريال في الشهر.

وقال المواطن في مقطع فيديو: انتهى زمن الفواتير المرتفعة، مضيفا: مكيف صحراوي صنع في أستراليا ويشتغل لمدة 24 ساعة يوميا في الصيف وفاتورة الكهرباء لا تتجاوز ال 40 ريال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتابع: المكيف ينزل برودة في المكان إلى 23، كما استعرض المكيفات الموجودة في الفيلا.

وختم: "مكيف بريز آير" أفضل حل لتخفيض تكاليف فواتير الكهرباء والحصول على برودة ودفع الهواء بشكل ممتاز والمساعدة على طرد الروائح من المطبخ.

 

pic.twitter.com/zUmwHy2Mdu- فيديوهات منوعة (@SelaElnagar) 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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