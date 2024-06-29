افخم وحش كروس أوفر..سيارة فولكس فاجن تيجوان 2024 في السعودية والسعر مفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - سيارة فولكس فاجن تيجوان 2024 وصلت أخيرا للأسواق السعودية وذلم باضافات داخلية وخارجية متميزة، حيث جمعت ما بين الأناقة والتقنيات الحديثة التي لبت احتياجات جميع المستخدمين الذين يتطلعون إلى الراحة والأداء وسوف نعرفكم على ابرز ميزاتها وسعرها

سيارة فولكس فاجن تيجوان 2024

في هذه السطور سنتعرف على سيارة فولكس فاجن تيجوان 2024، وهي تجمع بين الأداء القوي والتصميم المناسب للاستخدام العائلي. تتوفر السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي، يولد قوة 150 حصان مع عزم دوران 250 نيوتن متر، وتصل سرعتها القصوى إلى 215 كيلومتر في الساعة. تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في 9.2 ثانية وتستهلك حوالي 6.7 لتر وقود لكل 100 كيلومتر.

من حيث السلامة، تحتوي تيجوان على قفل لتعليق العجلات الخلفية ونظام فرامل مانع للانزلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل، بالإضافة إلى نظام مراقبة الجر والإطارات ونظام التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني. تأتي أيضا بعجلة قيادة كهربائية ونظام إيموبليزر مانع السرقة، وتتميز بوجود 6 وسائد هوائية ومانع سرقة العجلات، إضافة إلى فرامل يدوية كهربائية ووضعية قيادة بيئية.

أبعاد السيارة تبلغ طولها 4486 ملليمتر وعرضها 1589 ملليمتر وارتفاعها 1664 ملليمتر، مع ارتفاع عن الأرض 19 سنتيمتر وطول قاعدة العجلات 2681 ملليمتر، وسعة صندوق الأمتعة 615 لتر، ووزن 1803 كيلو جرام.

فيما يتعلق بالتكنولوجيا والترفيه، تتميز تيجوان بمداخل USB وType-C ونظام Bluetooth، إلى جانب شاشة عرض 8 بوصات ونظام صوتي عالي الدقة مع 8 سماعات خارجية.

بشكل عام، تقدم فولكس فاجن تيجوان 2024 حزمة من الخصائص التقنية المتقدمة والمواصفات الأمنية التي تجعلها خيارا ممتازا للعائلات والمستخدمين الباحثين عن سيارة متعددة الاستخدامات والأداء العالي.

مواصفات السيارة

تتميز السيارة بمواصفات داخلية وخارجية متقدمة، حيث تأتي بمقاعد راكب كهربائية وتوفر 5 مقاعد للركاب. كما تضم سقف بانورامي ونظاما لفتح وغلق السيارة بدون مفتاح، مع قفل مركزي وإمكانية طي الكنبة الخلفية لتوسيع مساحة الشحن تحتوي أيضا على مرايا داخلية بتعتيم ذاتي ولوحة عدادات رقمية.

من الخارج، تتميز السيارة برف سقف ومصابيح LED أمامية وخلفية، بالإضافة إلى مصابيح متحركة وزجاج مقوى. تضم أيضا مساحات استشعار للأمطار للتعامل معها بشكل ذكي، ومرايات جانبية كهربائية، إضافة إلى زجاج معتم لزيادة الخصوصية والراحة داخل السيارة.

سعر فولكس فاجن تيجوان 2024 في السعودية

تبدأ أسعار فولكس فاجن تيغوان 2024 في السعودية من 139,430 ريال سعودي

وذلك لنسخة Life 1.4 TSI تشمل الضريبة.

وتختلف الأسعار حسب الفئة والمواصفات كما يلي: