دولة عظمى تدخل على خط المفاوضات اليمنية في مسقط والسبب السعودية ؟..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أفصحت مصادر دبلوماسية، الأربعاء، 03 تموز، 2024، عن كواليس اللقاء الروسي – اليمني في العاصمة العمانية، مسقط.

وفي التفاصيل، أفادت المصادر بان وصول المبعوث الروسي للشرق الأوسط، ميخائيل بوغدونوف، تم بناء على طلب سعودي، موضحة بان الرياض دفعت بموسكو كضامن للسير باتفاق شامل مقابل تحقيق تقدم بملف الاسرى.

هذا وكان بوغدونوف التقى برئيس وفد صنعاء محمد عبدالسلام في مسقط.

وذكر عبدالسلام في تغريدة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي أن النقاش تركز ايضا حول خفض التصعيد بين اليمن ودول العدوان وضرورة الوصول إلى حل شامل يضمن وحدة اليمن واستقلاله إلى جانب العمليات اليمنية في البحر الأحمر والتطورات في المنطقة.حسب تعبيره

إلى ذلك، المح الخبير العسكري السعودي احمد الفيفي إلى تعويل بلاده على اجراء حل شامل في اليمن برعاية دولية عقب جولة المفاوضات في إشارة غير مباشرة للحراك الروسي بملف اليمن.