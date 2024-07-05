لأول مرة .. المرور بالسعودية تعلن تخفيض غرامات المخالفات المرورية بنسبة 50%

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودية عن مبادرة كريمة لتخفيض غرامات المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%، وذلك في إطار سعيها المستمر لتعزيز السلامة المرورية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمقيمين.

شروط الاستفادة من التخفيض من شروط الاستفادة من تخفيض غرامات المخالفات المرورية المتراكمة منها ما يلي

أن تكون المخالفات قد ارتكبت قبل تاريخ 18 أبريل 2024.

أن يتم سداد جميع المخالفات المتراكمة خلال 6 أشهر من بدء سريان المبادرة، أي خلال الفترة من 18 أبريل 2024 حتى 18 أكتوبر 2024. لا يشمل التخفيض المخالفات الجسيمة، مثل قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كيلومترا في الساعة على الطرق السريعة.

آلية الاستفادة من التخفيض يمكن للمستفيدين من المبادرة سداد المخالفات المتراكمة إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية من هنا أو تطبيق أبشر، كما يمكنهم السداد من خلال مراكز خدمة المرور المنتشرة في جميع أنحاء المملكة:

تهدف المبادرة إلى تشجيع الملتزمين بقواعد المرور على سداد مخالفاتهم المتراكمة، مما يساهم في تعزيز السلامة المرورية على الطرق. تخفف المبادرة الأعباء المالية عن المواطنين والمقيمين، خاصة ذوي الدخل المحدود.

تساهم المبادرة في تحسين السجل المروري للمستفيدين، مما يتيح لهم الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور.

تأتي هذه المبادرة الكريمة من الإدارة العامة للمرور السعودية في إطار حرصها المستمر على تعزيز السلامة المرورية على الطرق، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمقيمين.

وتجسد هذه المبادرة النهج الإنساني الذي تتبعه الحكومة السعودية في دعم جميع فئات المجتمع، وتوفير أفضل الخدمات لهم. دعوة للمشاركة في المبادرة ندعو جميع المواطنين والمقيمين الذين لديهم مخالفات مرورية متراكمة إلى الاستفادة من هذه المبادرة الكريمة، وسداد مخالفاتهم خلال الفترة المحددة، و المشاركة في هذه المبادرة تساهم في تعزيز السلامة المرورية على الطرق، وتخفف الأعباء المالية عنكم، لذا ننصح كافة من لديهم غرامات مرورية بالمشاركة.