رسميا لـ6 فئات من الوافدين في السعودية تجديد الاقامة بدون رسوم..تفاصيل سارة

الرياض - محمد الاطلسي - تستمر عمليات البحث في المملكة العربية السعودية عن الفئات التي يمكنها تجديد إقامتها مجانًا، ويشكل المقيمون نسبة كبيرة من سكان المملكة، وهم بحاجة لتنظيم خاص لإدارة شؤونهم اليومية، ومن خلال هذا المقال سنستعرض الفئات المستحقة لتجديد الإقامة دون رسوم والخطوات اللازمة لتجديد الإقامة عبر منصة "أبشر".

الفئات المؤهلة لتجديد الإقامة دون رسوم

أعلنت السلطات السعودية عن فئات محددة يمكنها تجديد إقامتها مجانًا، وهذه الفئات تشمل:

الدبلوماسيين من الدول التي تربطها علاقات وثيقة بالمملكة.



الأفراد الذين يأتون إلى المملكة لدعم قوات الأمن السعودية.



المقيمين الذين يعيشون مع زوجاتهم وأطفالهم داخل المملكة.



تشمل السائقين الشخصيين والعاملين في الزراعة.

الزوجات الأجنبيات للرجال السعوديين.



كيفية تجديد الإقامة في المملكة

يمكن للفئات المعفاة من رسوم الإقامة، وكذلك الفئات الأخرى، تجديد إقامتهم بسهولة من خلال الخطوات التالية: