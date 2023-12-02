شوربة العدس بالطماطم مع كرات اللحمة ، هي وصفة صحية غنية بالبروتين والالياف ، وفي نفس الوقت طعمها لذيذ ، وهي تعتبر من انواع الشوربات الشتوية المناسبة لايام البرد ، ده غير انها هتخليكي حاسه بالشبع فترة طويلة ، تابعوا معانا السطور الجايه واعرفوا الطريقة بالخطوات.
شوربة العدس بالطماطم مع كرات اللحمة:
عادة كلمة “دسمة” و “منخفضة السعرات الحرارية” مايمشوش مع بعض ، ولكن في وصفة شوربة العدس بالطماطم اللي معانا النهاردة يمشوا مع بعض ، لانه بدل من استخدام الكريمة التقيلة اللي بتكون سعراتها الحرارية عالية ، العدس هينزل النشا بتاعه وهيخلي الشوربة كثيفة وغنية ، وبالتالي تقدري تاكلي منها زي ما انتي عايزة من غير ما تحسي بالذنب.
المكونات:
– 450 جرام لحمة مفرومة.
– ½ كوباية فتات خبز او بقسماط مطحون.
– 1 بصلة مفرومة.
– 3 فصوص ثوم مفرومين.
– ملح وفلفل اسود حسب الذوق.
– 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.
– 3 كوبايات ماية.
– 1 كوباية عدس بني.
– 6 حبات بصل اخضر متقطعين.
– 400 جرام طماطم متقطعة.
طريقة التحضير:
1- في حلة كبيرة على النار ضيفي الماية والعدس لحد ما يغلوا ، خففي النار وسيبي العدس على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة.
2- في طبق كبير اخلطي اللحمة المفرومة , البقسماط المطحون, الثوم, نص كمية البصل المفروم والملح والفلفل الاسود ، اخلطي المكونات كلها بايديكي لحد ما تمتزج مع بعض كويس.
3- شكلي اللحمة على شكل كرات صغيرة بأحجام متساوية.
4- في طاسة على النار ضيفي زيت الزيتون ولما يسخن ، حطي كرات اللحمة وحمريها من كل الجوانب ، طلعي كرات اللحمة في طبق وسيبيها على جنب.
5- في نفس الطاسة اللي حمرتي فيها كرات اللحمة ، حمري باقي كمية البصل مع البصل الاخضر المتقطع لحد ما البصل يبقى طري ولونه شفاف.
6- ضيفي الطماطم المتقطعة للبصل في الطاسة وقلبيهم مع بعض ، وسيبيهم على النار يمتزجوا مع بعض لمدة دقايق ، بعدها ضيفي خليط الطماطم للعدس ، وسيبي الشوربة على النار تستوي لمدة 10 دقايق.
7- باستخدام الخلاط او الهاند بليندر اضربي الشوربة لحد ما يبقى قوامها كريمي ، رجعيها مرة تانية للحلة وضيفي لها كرات اللحمة المحمرة.
8- سيبي الشوربة تغلي على نار خفيفة لمدة 10 دقايق ، وقدميها سخنة مع خبز محمص وسلطة.
نصايح للوصفة:
– تقدري تضيفي للشوربة اي توابل تفضليها ، ومن التوابل المفضلة للوصفة دي هي الكمون, الكاري المطحون, ورق اللوري, بابريكا مدخنة.
– ممكن تضيفي خضروات زي الكرفس, القرنبيط, الجزر ، ضيفيهم مع العدس في البداية وهو بيغلي عشان يستوا مع بعض.
– تقدري تحفظي الشوربة في التلاجة في علبة محكمة الغلط ، وطلعي منها بالكمية اللي انتي عايزاها سخنيها وقت الاكل.
طريقة تانية للشوربة:
المكونات:
– 450 جرام لحمة مفرومة.
– ½ كوباية بقسماط مطحون.
– 1 بيضة كبيرة.
– 2 معلقة كبيرة شبت او بقدونس مفروم.
– 1 معلقة صغيرة توابل ايطالية.
– 1 معلقة صغيرة بصل بودر.
– 1 معلقة صغيرة ثوم بودر.
– ملح وفلفل اسود حسب الذوق.
– 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.
– 1 بصلة متوسطة ، متقطعة مكعبات.
– 2 حبة جزر متوسطة مبشورة.
– 2 فص ثوم مفرومين.
– 2 كوباية صلصة طماطم.
– 8 كوبايات شوربة فراخ او ماية.
– 1 كوباية عدس احمر.
طريقة التحضير:
1- في طبق كبير اخلطي اللحمة المفرومة, البقسماط المطحون, البيضة, الشبت او البقدونس, التوابل الايطالية, البصل البودر, الثوم البودر, الملح والفلفل الاسود ، باستخدام ايديكي اخلطي المكونات كلها مع بعض كويس ، وشكليه على شكل كرات باحجام متساوية حوالي 20- 25 واحدة بحجم متوسط او 45 – 50 واحدة بحجم صغير.
2- في حلة كبيرة على النار سخني زيت الزيتون ، بمجرد ما الزيت يسخن ضيفي البصل المتقطع والجزر المبشور ، قلبيهم مع بعض حوالي 5 – 6 دقايق ، وبعدها ضيفي الثوم المفروم ، وقلبي لمدة دقيقة كمان.
3- ضيفي صلصة الطماطم والشوربة او الماية ، غطي الحلة وسيبي الخليط لحد ما يغلي.
4- ضيفي العدس, كرات اللحمة النية والملح والفلفل الاسود ، وسيبي الخليط يغلي مرة تانية ، خففي النار وسيبي الخليط يغلي وهو مكشوف من غير غطا لمدة 15 – 20 دقيقة لحد ما الشوربة يبقى قوامها كثيف وكرات اللحمة تستوي.
5- قدمي الشوربة سخنة مع الخبز المحمص.
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