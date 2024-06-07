توقعات برج العذراء لشهر يونيو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج العذراء هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج العذراء لشهر يونيو 2024

تتمتع بهذا الشهر باندفاع وجرأة وإصرار وتكون أنت وأعمالك وأدائك تحت الضوء.

فقد تتحمل مسؤوليات أو توكل إليك مهمات أو ربما تخوض عملاً جديداً ولكن حاول دائماً الانتباه من وقوع أخطاء أو رفع تحديّات فقد تتعرض بالفترة الأولى من الشهر لمحاسبة أو مسائلة ما وربما البعض يكسب موقعاً أو يباشر بمسار مهني جديد.

أما عاطفياً فعليك بالصبر والتصرّف بعقلانية فالأجواء مكهربة قليلاً وربما تطرأ بعض المشاكل الزوجية أو علاقات متوترة مع أحد الأولاد أو أحد الوالدين. البعض منكم قد يعاني من قلق لظرف صحي يعايشه في هذه الفترة.

تتحسن الأحوال اعتباراً من منتصف الشهر وتتغير الأجواء فيبتسم لك الحظ وتبدأ بإصلاح علاقاتك وتطويرها فقد تنشط اجتماعياً أو تقرر السفر أو تحصل على بعض المكاسب ولكن هذا لا يمنع أنك مقبل على تغيير بموقع سكني أو مهني.

بالأسبوع الأخير قد تضع نقطة نهاية أو تتخذ قرار بعلاقة عاطفية أو بوضع يخص أحد الأولاد. تنجح مساعيك وتستفيد من فرص ومساعدات من أصدقاء أو ربما من جهات نافذة ومؤثرة بمرحلتك القادمة.

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