عيد أضحى مبارك.. مواعيد صلاة العيد في المحافظات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يحتفل غدًا الأحد المسلمون حول العالم بعيد الأضحى المبارك.





ونشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنفوجرافًا يوضح مواقيت صلاة العيد في القاهرة والمحافظات.

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