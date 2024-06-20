جدة - نرمين السيد - انقطاع الكهرباء في الكويت

أوضحت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية أن انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأجزاء في مناطق المحافظات الست جاء نتيجة عدم قدرة محطات توليد الطاقة الكهربائية على استيفاء الطلب المتزايد على الأحمال الكهربائية خلال فترة الذروة، إضافة الى ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بنفس الفترات من الأعوام السابقة.





وقالت الكهرباء الكويتية، في بيان اليوم الأربعاء، إنها قامت باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية ومنها القطع المبرمج لمدد تتراوح ما بين الساعة إلى الساعتين بحد أقصى، وذلك حرصا على حماية استقرار المنظومة الكهربائية. وأهابت الكهرباء الكويتية بالعملاء بمختلف فئاتهم ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة، وذلك من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء، بهدف تقليل الأحمال الكهربائية، حتى لا تضطر الوزارة آسفة للقيام بذات الإجراءات آنفة الذكر إذا دعت الحاجة الى ذلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق بالكويت لتخفيف الأحمال على الشبكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.